Festival de Balonismo enche de cores os céus de Torres

Terminou ontem o 33º Festival Internacional de Balonismo de Torres. Neste ano, 69 balões coloriram os céus da cidade litorânea nos cinco dias de evento. O campeão deste ano foi o goianiense Filipe Tostes, que já havia vencido o festival em 2014 e foi premiado com R$ 10 mil. A cerimônia de premiação ocorreu no Parque do Balonismo, com a presença do prefeito, autoridades locais, patrocinadores e entusiastas do esporte. Além do espetáculo dos balões, o evento também contou com shows musicais, apresentações culturais e uma feira de artesanato local.