Secretaria da Segurança Pública realiza operação Cerco Fechado no Rio Grande do Sul

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) realizou a operação Cerco Fechado e intensificou as ações efetivas da Brigada Militar e Polícia Civil em pontos estratégicos do Estado. Da noite passada até o meio-dia desta sexta-feira (28), mais de 300 prisões foram efetuadas. A ofensiva envolveu mais de 6,2 mil policiais civis e militares, divididos em mais de 1,5 mil viaturas. A Cerco Fechado ocorreu de forma simultânea em 305 cidades, localizadas nas regiões Metropolitana, Vale dos Sinos, Central, Serra, Litoral e Fronteira Oeste.Além da apreensão de veículos, drogas e armas, a operação também realizou uma série de cumprimentos de mandados de busca e apreensão, que resultaram na captura de 15 foragidos. Também foram realizadas barreiras, reforço de policiamento em áreas estratégicas, fiscalização em estabelecimentos comerciais, entre outros.Durante a ação integrada, a Brigada Militar abordou mais de 11,5 mil pessoas. Ao todo, foram computadas 302 prisões e nove apreensões de menores em menos de 24h. A Polícia Civil também cumpriu 125 mandados de busca neste período. Além disso, foram apreendidos mais de 100 quilos de drogas, 15 armas de fogo e mais de R$ 2 mil.Para o secretário da Segurança Pública, Sandro Caron, a operação teve um impacto significativo no combate à criminalidade, uma vez que vários elos do crime organizado foram atacados pelas forças policiais. Segundo ele, com o planejamento e fortalecimento de ações específicas, centenas de criminosos das ruas foram retirados de circulação. Com relação às barreiras policiais, mais de 380 blitze foram realizadas em áreas específicas do RS. Aproximadamente 6,5 mil carros foram vistoriados. A operação Cerco Fechado é um trabalho contínuo coordenado pela SSP.