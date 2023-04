Comércio de Porto Alegre irá funcionar no feriado do Dia do Trabalho

Lojistas do comércio de Porto Alegre que aderiram ao acordo coletivo, firmado com o Sindec Porto Alegre e assistência do Sindilojas da Capital estarão autorizados a funcionarem com a utilização de mão de obra de seus colaboradores na segunda-feira, 1º de maio. A data é feriado nacional e comemora o dia do trabalhador.Em comunicado, o Sindilojas destacou que cada lojista deve se atentar às regras do seu acordo quanto à indenização especial fixada pelo trabalho na data.