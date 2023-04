Festa de São Jorge completa 70 anos em Porto Alegre

A festa de São Jorge, uma das mais tradicionais de Porto Alegre, completa 70 anos. Para comemorar as sete décadas, estão programadas diversas atividades religiosas até o domingo (23), quando será realizada a procissão pelas ruas do bairro Partenon. Nesta sexta-feira (21), serão feitas as celebrações da Novena Perpétua 70 Anos, com missa às 9h, 12h, 15h e 18h. Durante as missas, a imagem de São Jorge estará colocada na porta de entrada da igreja para que todos os fiéis possam entregar as suas flores e seus pedidos. No sábado (22), será realizada uma programação intensa que vai anteceder o grande dia da festa de São Jorge. Haverá missa às 8h, 10h, 12h, 14h, 16h e 18h. Às 19h será realizada a procissão luminosa 70 Anos que cruzará ruas e avenidas do bairro Partenon.

No domingo (23), data que a Igreja Católica comemora em todo o mundo a Festa de São Jorge, a missa solene dos 70 Anos será às 9h. Às 10h, acontece a tradicional procissão que seguirá pela Terceira Perimetral, avenida Ipiranga, rua Guilherme Alves e avenida Bento Gonçalves. Durante todo o dia haverá festejos populares no pátio da igreja São Jorge.

O padre Sérgio Belmonte, pároco da Igreja São Jorge, afirma que a festa quer agraciar a Capital com muita espiritualidade, devoção e bênçãos. Uma das grandes marcas desta celebração religiosa é a presença do povo afrodescendente que tem em São Jorge o santo guerreiro que defende contra todos os males que ameaçam a vida e o crescimento humano. Por isso, para comemorar a longevidade desta devoção, foi escolhido o tema “70 Anos de um Porto Mais Alegre”. Nas religiões de matriz africana (umbanda e candomblé), São Jorge corresponde a Ogum.

Segundo Belmonte, o grande objetivo da festa deste ano é promover o respeito, a tolerância, a compreensão e a fraternidade na convivência dos porto-alegrenses. "Em um mundo marcado pelo ódio e pela violência, queremos promover a paz e o respeito na convivência em nossa cidade", destaca. O pároco da igreja São Jorge explica que neste ano o tema da festa expressa a necessidade de estabelecer relações harmoniosas, promover os cuidados das pessoas, respeitar a diversidade e garantir a inclusão social para que todas as pessoas possam viver com dignidade. "São Jorge é um santo que acolhe a todas as pessoas, independente de profissão religiosa, origem e opção de vida", acrescenta.