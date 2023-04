Crianças de 0 a 3 anos têm dificuldade de acesso a educação infantil, afirma secretária de Educação de Porto Alegre

"O acesso a educação infantil para crianças de 0 a 3 anos é um dos principais obstáculos das capitais e das regiões metropolitanas brasileiras. O setor da educação ainda enfrenta a recomposição das aprendizagens pós-pandemia da Covid-19". A análise é da secretária municipal da Educação de Porto Alegre, Sônia Rosa, que, nesta terça-feira (18), participou do Menu POA da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA) onde foi discutido o tema "Os desafios da Educação para o Século XXI".

Segundo Sônia Rosa, com a pandemia, muitas famílias não tiveram condições de manter os filhos de 0 a 3 anos nas escolas privadas. "O resultado é que a rede pública de ensino acabou por absorver os alunos das instituições de ensino particulares", destacou.

Sobre a evasão escolar, a secretária de Educação de Porto Alegre ressaltou que é fundamental tornar a escola com a cara do jovem, ou seja, mais atrativa. "É fundamental que o estudante tenha o interesse em terminar o Ensino Fundamental para, em seguida, ter continuidade na sua trajetória escolar com o Ensino Médio", acrescentou. O debate contou com as presenças Head do Campus Caldeira, Felipe Amaral, e do CEO do HUB Transforma RS, Ronald Krummenauer.

Amaral destacou que o foco do instituto é voltado para a educação profissional com o objetivo de preparar e inserir os jovens no mundo do trabalho. "Temos feito isso através do programa Nova Geração, iniciativa do Instituto Caldeira, que este ano tem o objetivo de formar cinco mil jovens de 16 a 24 anos de escolas públicas para o mundo de tecnologia e inovação", destaca.

site do Instituto Caldeira iniciativa busca encontrar, capacitar e empregar alunos da rede pública para atuarem com tecnologia. No projeto, os jovens têm a oportunidade de vivenciar, de forma online e gratuita, o mundo da tecnologia e inovação. O programa promove encontros presenciais, com visitas guiadas, palestras e workshops com empresas e profissionais do mercado e tem parceria com Oracle, AWS, Microsoft, Google, Salesforce, Nvidia e Alura. As inscrições do programa Nova Geração encerram no dia 23 de abril e jovens de todo o Estado podem se inscrever no. O programa começa a partir de maio e vai até o final do ano. Conforme Amaral, a.

O CEO do HUB Transforma RS, Ronald Krummenauer, disse que a entidade tem trabalhado dentro da perspectiva do Pacto pela Educação em parceria com o governo do Estado e algumas prefeituras, inclusive a de Porto Alegre. "A educação é responsabilidade de toda a sociedade. Erramos em achar que tanto o governo estadual quanto o municipal resolveriam o problema educacional sozinho", explicou. De acordo com Krummenauer, o Brasil apostou demais na educação superior, e isso nem sempre é necessário porque determinadas atividades profissionais não exigem a formação superior. "A educação profissionalizante pode gerar mais emprego e renda aos estudantes", acrescentou.

A presidente da ACPA, Suzana Vellinho Englert, afirmou que a educação é um dos pilares para a formação de uma sociedade ética, respeitosa, igualitária e justa. "A relevância da Educação vai além da transmissão de conhecimento teórico das disciplinas curriculares. Ela contribui para a formação cidadã dos estudantes e promove a transformação do meio social para o bem comum", ressaltou. Segundo Suzana Vellinho, a educação é essencial para a transformação da sociedade, além de ser a responsável pela multiplicação do conhecimento e pelo desenvolvimento de habilidades úteis para a atuação do indivíduo em sua comunidade.



De acordo com a presidente da ACPA, infelizmente, é recorrente localizar o Brasil entre os últimos países do mundo nos rankings educacionais. O último dado disponibilizado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico do Programa Internacional de Avaliação de Alunos coloca o Brasil na 60ª posição entre 75 nações avaliadas. "É importante salientar que a baixa qualificação escolar resulta em má qualificação profissional, o que por sua vez é sinônimo de subdesenvolvimento econômico e social. Sendo mais clara: a pobreza e a deficiência educacional andam de mãos dadas em direção a caminhos nada promissores", acrescentou.

Suzana Vellinho destacou que grande parte das metodologias e tecnologias educacionais com as quais todas as pessoas estavam acostumadas estão ultrapassadas. "Vivemos em um contexto extremamente fértil em inovações e sensíveis alterações no foco das qualificações são necessárias para que os estudantes de hoje, se transformem nos cidadãos de sucesso dos próximos anos", ressaltou a dirigente da ACPA.