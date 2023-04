Alunos de Bagé viajam aos EUA para participar de evento da Nasa

Alunos da escola Frei Palácio, de Bagé, embarcaram rumo à cidade americana de Huntsville na sexta-feira (14) para participar de evento da Agência Espacial Norte-Americana (Nasa). Único representante brasileiro, o projeto inovador batizado de Robotchê recebe apoio do governo do Rio Grande do Sul.

Isabélli Marques, Sofia Cuadros, Bernardo Freitas e Carlos Eduardo Munhoz, da Escola Estadual Frei Plácido, do município da região da Campanha, desenvolveram um projeto de inovação que foi selecionado para competir no desafio Nasa Human Exploration Rover Challenge, que incentiva estudantes de todo o mundo a projetar, construir e testar tecnologias de exploração espacial.

Os estudantes do município gaúcho são os únicos brasileiros participantes da competição, que conta com mais de 60 equipes de 30 países. Eles desenvolveram um protótipo de veículo movido a pedaladas e projetado para atravessar a superfície simulada de Marte e da Lua. O circuito pelo qual o protótipo passará na disputa inclui dez obstáculos ao longo do caminho, além de missões como a coleta de água. O veículo foi chamado de Robotchê, nome escolhido por uma votação nas redes sociais.

O governo do Estado custeou todas as despesas da viagem, incluindo hospedagem, passagens aéreas, alimentação e o transporte do protótipo rover (veículo robótico utilizado na exploração espacial).

A secretária da Educação, Raquel Teixeira, esteve no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, onde os alunos embarcaram. Para ela, a conquista dos alunos de Bagé é uma demonstração das perspectivas que a educação pode oferecer. “A educação é transformadora. A mente de uma pessoa é do tamanho dos conhecimentos que ela tem. Quanto mais expande os conhecimentos, mais ela entende o mundo e é capaz de analisar cenários”, observou.