Sob nova administração, Banco de Olhos investirá R$ 10 milhões em melhorias

O Banco de Olhos de Porto Alegre, hospital referência em oftalmologia no Rio Grande do Sul, marcou para o dia 1º de maio a transferência da gestão para o Grupo São Pietro Saúde, que assumiu a concessão do local pelos próximos 25 anos. Até então, ele estava sob a administração da Rede Verzeri, entidade que representa as Irmãs Filhas do Sagrado Coração de Jesus, congregação religiosa que o conduz desde sua fundação, há 64 anos.

Daniel Giaccheri, sócio fundador do Grupo São Pietro Saúde, conta que serão investidos R$ 10 milhões em reformas e melhorias de processos. Uma das reclamações dos pacientes era sobre a dificuldade de agendamento de consultas. Algumas pessoas precisavam, inclusive, ir até o hospital para a marcação de um horário.

Esse problema será resolvido com a contratação de 20 pessoas que atuarão nesse setor, equipado com mais tecnologia, como monitores de chamadas e WhatsApp. No total, para esta fase do Banco de Olhos, a nova administração contratou 60 pessoas para diversos departamentos, e o número deve aumentar.

Outro incremento será nos atendimentos. Atualmente, o hospital realiza entre 15 mil e 20 mil consultas por mês. As cirurgias ficam na média de 800 por mês, quantidade que deve saltar para 1,2 mil.

Com atendimentos tanto pelo SUS quanto particular e por convênios, o Banco de Olhos terá um segundo centro de diagnóstico, além de uma área de acolhimento para os funcionários. “Pretendemos ampliar bastante o atendimento e o horário da emergência, que hoje funciona das 7h às 22h”, adianta Giaccheri.

O Grupo São Pietro Saúde soma nove clínicas por Porto Alegre, Região Metropolitana e Litoral especializadas em urologia e oftalmologia . Em breve, será aberta outra no Complexo Pontal, na Zona Sul. “Todas essas unidades são interligadas e os prontuários eletrônicos poderão ser acessados no Banco de Olhos. Em dois anos, a expectativa é inaugurar mais oito clínicas”, detalha Giaccheri.

“Investimos bastante em tecnologia, pois era algo que precisava muito. Fizemos mais integração com a sociedade, como uma parceria com o Parque Germânia”, completa.

O hospital não fechará durante o período de reformas. Alguns serviços somente serão realocados dentro do próprio prédio, na rua Engenheiro Walter Boehl, na Zona Norte, durante os trabalhos.