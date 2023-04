Em São Leopoldo, Túmulo do Padre Reus recebe mais de 40 mil pessoas durante a Sexta-Feira Santa

Durante o feriado da Sexta-Feira Santa, no dia 7 de abril, o Santuário do Sagrado Coração de Jesus, em São Leopoldo, reuniu mais de 40 mil fiéis. No local está localizado o túmulo do Padre Reus. A celebração ocorreu entre a 0h e 15h, onde peregrinos de diversos locais de São Leopoldo e da região estiveram para agradecer por graças alcançadas, atribuídas ao pároco. Além da solenidade da Páscoa, com a grande Romaria da Sexta-feira Santa e missas em horários diversos, o espaço contou com o comércio de produtos com a venda de macela, artesanato, ninhos de Páscoa, lanches e alimentos em geral. Um caminhão-pipa, foi levado ao local no início do evento para garantir o acesso e distribuição da água benta para todos os fiéis e visitantes. O titular da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turístico e Tecnológico (Sedettec), Juliano Maciel, destacou que a organização foi pensada para promover o turismo local e proporcionar um ambiente receptivo para os turistas. "O evento é um dos maiores do nosso calendário, atraindo em torno de 40 mil visitantes. Estamos extremamente felizes com esta edição", salientou.Já o padre Raimundo Nonato Resende, pároco do Santuário, exaltou o evento. "O Santuário ficou muito satisfeito com a parceria com as secretarias municipais, principalmente com a organização e a infraestrutura externa e interna", comentou.