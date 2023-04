Prazo para cadastramento para o Auxílio Emergencial Gaúcho é prorrogado

Microempreendedores individuais (MEI) e trabalhadores formais desempregados dos setores de alojamento, alimentação e eventos do Rio Grande do Sul afetados por restrições durante a pandemia, que compõem os dois últimos grupos beneficiados pelo Auxílio Emergencial Gaúcho, têm agora até 25 de abril para se cadastrarem no site auxilioemergencialgaucho.rs.gov.br, por meio da conta gov.br.

O governo do Estado decidiu prorrogar o prazo em razão da procura estar aquém do esperado.



O cadastramento começou em 10 de março e, conforme o Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul (Procergs), até o momento foram contabilizados 11.614 registros, sendo 4.346 referentes a microempreendedores individuais (MEI) e 7.268 a trabalhadores formais desligados, de uma projeção de 58.410 e 18.530, respectivamente.



Após 25 de abril, as informações encaminhadas serão analisadas. A divulgação da lista dos contemplados também terá prorrogação de mais 15 dias, com previsão para ocorrer até 20 de maio. Os pagamentos, que seriam concluídos ainda no primeiro semestre, também acompanharão a extensão no prazo.



A parcela do benefício será única, no valor de R$ 800, e paga por meio de transferência para conta corrente do Banrisul, de pix chave CPF para qualquer conta bancária obrigatoriamente vinculada ao CPF do beneficiário ou de ordens de pagamento.



Na avaliação dos dados, caso o cidadão tenha preenchido mais de um cadastro, será considerado pelo governo apenas o último enviado. Não será pago mais de um benefício por pessoa, caso o usuário tenha realizado cadastro nas duas categorias atendidas (MEI e trabalhador desempregado).