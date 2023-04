Ministro do STJ, gaúcho Paulo de Tarso Sanseverino morre aos 63 anos em Porto Alegre

O ministro Paulo de Tarso Sanseverino, do STJ (Superior Tribunal de Justiça), morreu neste sábado (8), aos 63 anos, em Porto Alegre.



Ele estava internado no Hospital Moinhos de Vento. Conforme boletim médico divulgado pelo hospital, Sanseverino faleceu "em decorrência de um câncer em estágio avançado".

O ministro integrava o STJ desde 2010, indicado pelo presidente Lula (PT), no último ano do seu segundo mandato.



Sanseverino também era ministro substituto do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) desde setembro de 2021 e ajudou nas eleições do ano passado.



Os presidentes do STJ, Maria Thereza de Assis Moura, e do TSE, Alexandre de Moraes, lamentaram a morte do ministro.



Em nome da Justiça Eleitoral, expresso profundo pesar e solidariedade aos familiares e amigos do Min. Paulo de Tarso Sanseverino, que nos honrou com sua competência, lealdade e amizade. Um grande magistrado, amigo e ser humano. — Alexandre de Moraes (@alexandre) April 8, 2023

Com a morte de Sanseverino, Lula deverá indicar ao todo seis ministros para o STJ neste terceiro mandato. Dois magistrados se aposentaram recentemente e mais três devem se aposentar até 2026.



Quem foi Paulo de Tarso Sanseverino

Nascido em Porto Alegre em 1959, Sanseverino era magistrado desde 1986 e doutor em Direito Civil pela UFGRS (Unifersidade Federal do Rio Grande do Sul).



Além do STJ e do TSE, o ministro compunha o Grupo Decisório do Centro de Inteligência do Poder Judiciário do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) e o conselho superior da Enfam (Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados).



O ministro deixa a esposa, Maria do Carmo Stenzel Sanseverino, e os filhos Luíza e Gustavo.