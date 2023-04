Hospital Moinhos de Vento inaugura Núcleo de Neurofisiologia em Porto Alegre

O Hospital Moinhos de Vento inaugura, nesta quarta-feira (5), um novo núcleo de atendimento a pacientes voltado à assistência especializada em neurofisiologia. Com investimento estimado em R$ 3 milhões, o Núcleo de Neurofisiologia realizará diagnóstico e tratamento de doenças neurológicas e de outras especialidades médicas relacionadas ao sistema nervoso como cérebro, tronco encefálico, medula espinhal e os trajetos dos nervos nos braços e pernas. A nova estrutura estará localizada no bloco A, com entrada pela Rua Ramiro Barcelos, 910, no bairro Moinhos de Vento.

Segundo o neurologista do Hospital Moinhos de Vento João Ehlers, a instituição dá o primeiro passo para ser referência nesta área. “Em um único espaço, ofereceremos todas as principais técnicas e atendimento com especialistas para diagnóstico de doenças associadas ao sistema nervoso”, ressalta. O atendimento para cada doença contará com uma equipe multidisciplinar.

Os exames disponíveis a partir da inauguração são o de eletroneuromiografia, usado para diagnóstico de doenças neuromusculares, o eletroencefalograma, que permite a análise elétrica cerebral e o registro poligráfico feito em recém-nascidos. O espaço ainda contará com eletroencefalograma em sono, mapeamento cerebral, polissonografia noturna e diurna e ecodoppler transcraniano — destacando-se o enfoque na medicina do sono como um dos pontos altos de diagnóstico e tratamento do espaço.

Casos em que é possível procurar atendimento no Núcleo de Neurofisiologia do Hospital Moinhos de Vento: