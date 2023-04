Drones térmicos serão usados para coibir crimes em parques de Porto Alegre

A Secretaria Municipal de Segurança (Smseg), por meio da Guarda Municipal, reforça com drones térmicos o monitoramento noturno dos parques de Porto Alegre a partir desta segunda-feira (3). Os equipamentos, adquiridos por meio do projeto POA Segura, podem identificar, segundo informou a prefeitura, movimentações suspeitas nos pontos mais remotos dos espaços públicos.Inicialmente, dois equipamentos serão utilizados para sobrevoar os parques Farroupilha (Redenção) e Marinha do Brasil. Os pilotos integram as guarnições que já realizam, diariamente, o patrulhamento destes espaços. O objetivo da medida é dar mais agilidade à ação dos agentes, evitando que os parques tenham problemas de funcionamento ao amanhecer.“A realidade dos parques não é diferente da encontrada nas ruas e, nestes locais, a vegetação pode impedir a visualização de um eventual crime. O uso da tecnologia é fundamental para a redução gradual dos índices, tendo como ponto central o Ceic, que é o nosso Centro Integrado de Comando”, afirma o secretário municipal de Segurança, Alexandre Aragon.A iniciativa tem caráter permanente e fará parte das ações de rotina da corporação. O voo de instrução dos drones, que permitiu verificar a viabilidade da ação, ocorreu no último dia 26, durante o Baile da Cidade. A avaliação é que os equipamentos facilitam as abordagens, pois são menos visíveis que as viaturas e retardam a fuga de suspeitos.“Os drones qualificam muito o trabalho dos guardas, sendo um importante recurso que volta a ser utilizado para garantir a segurança dos cidadãos. Estamos preparados para fazer o melhor uso possível dos equipamentos, que já haviam sido muito úteis no período da pandemia”, ressalta o comandante da Guarda Municipal, Marcelo Nascimento.