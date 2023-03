Ciclone extratropical avança do RS para outras regiões do País a partir desta sexta-feira

A chegada de uma intensa frente fria nesta sexta-feira (31) no Rio Grande do Sul, vai gerar impacto em diversas regiões do País. Conforme a Climatempo, o sistema que começa espalhando fortes chuvas já pelo Estado gaúcho está em rápido deslocamento e conta com um ciclone extratropical com possibilidade de formação de um ciclone bomba.



O fenômeno deve se intensificar até o início deste sábado, 1º de abril, ampliando o alerta para intensas tempestades no Sul e Sudeste do País.



De acordo com a Climatempo, o ciclone bomba é um fenômeno meteorológico caracterizado por um ciclone extratropical intenso com ventos muito fortes, que pode causar estragos e danos materiais. "Recebe esse nome por conta da rápida queda de pressão atmosférica que ocorre no centro do ciclone, causando um 'efeito bomba'. O ciclone bomba pode ocorrer em diversas regiões do País, especialmente no Sul e Sudeste", afirma.



No sábado, o sistema frontal, constituído pelo ciclone e pela frente fria, avança para a costa do Sudeste, e, até domingo, atinge São Paulo e Rio de Janeiro, levando chuva forte, especialmente no período da tarde. Há previsão de ventanias e grande aumento no nível do mar, que deve ficar agitado.



A chegada desta nova frente fria também impacta em outras regiões já nesta sexta-feira, último dia do mês de março, de acordo com a Climatempo.



"O ar quente e úmido predomina sobre o Norte, parte do Nordeste e do Centro-Oeste e facilita a formação das nuvens de chuva. A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) aumenta a chuva na costa Norte do Brasil", afirma a empresa de meteorologia.



Impactos do ciclone



O fenômeno pode provocar ainda ventania e grande subida de mar no litoral do Sul do País neste sábado e de São Paulo e do Rio até domingo.



Neste fim de semana, a chuva associada à passagem do sistema frontal também tende a ser intensa em todo leste dos Estados do Sul, de São Paulo e Rio de Janeiro, de acordo com a empresa de meteorologia.



Em razão da entrada da massa de ar frio que vem na retaguarda do sistema frontal, as temperaturas tendem a diminuir no centro-sul do País no domingo.



Defesa Civil de SP prorroga Operação Chuvas de Verão



A Defesa Civil do Estado paulista prorrogou até 15 de abril o fim da Operação Chuvas de Verão, por causa da previsão de uma frente fria na primeira quinzena do mês, que pode provocar fortes chuvas em todas as regiões.



A operação teve início em 1º de dezembro de 2022 e terminaria nesta sexta-feira. A decisão foi tomada em conjunto com todos os coordenadores e diretores das Defesas Civis estaduais e regionais, Instituto de Pesquisa Ambiental (IPA) e Instituto de Pesquisa Tecnológica (IPT).



"Entendemos que é importante termos a plena condição de darmos pronta resposta aos municípios diante de alguma ocorrência em virtude das chuvas", afirmou o coronel PM Henguel Ricardo Pereira, coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil.



Até o momento, durante a operação, foram registradas 400 ocorrências, que resultaram em 98 mortes, cinco pessoas desaparecidas, 58 feridas, 20.025 desalojados e 3.410 desabrigados.



Estado de São Paulo faz parceria com plataforma Waze para divulgar alertas de enchentes



Desde a terça-feira, 28, os motoristas em São Paulo contam com a nova ferramenta para se locomoverem em dias de chuva.



Por meio do Waze, aplicativo de informações de trânsito, o condutor recebe avisos sobre pontos de alagamento nas vias do Estado paulista, caso tente atravessar uma área inundada.