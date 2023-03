Governo gaúcho anuncia retomada de bolsa do Programa Todo Jovem na Escola

Estudantes que frequentam o Ensino Médio da rede estadual voltarão a contar com a bolsa de R$ 150 mensais do Programa Todo Jovem na Escola. O anúncio foi feito pelo governador Eduardo Leite e pelo vice Gabriel Souza, na manhã desta quarta-feira (29), por meio das redes sociais. Os valores serão disponibilizados por meio do Cadastro Único (CadÚnico) a partir do dia 20 de abril ao aluno tiver no mínimo 75% de presença no mês anterior ao pagamento.

a contar de março, quando das aulas foram retomadas ”, explica Leite. “Este é um importante plano de enfrentamento do abandono e da evasão escolar, que vai voltar a ser pago,”, explica Leite.

Responsável pelos Projetos Especiais desta gestão, o vice-governador divulgou também algumas melhorias no programa, como o incentivo por desempenho do estudante, auxílio para compra de materiais escolares e uma poupança destinada aos alunos que concluírem a jornada escolar. Em uma ação conjunta com a Secretaria da Educação (Seduc), com este aperfeiçoamento, “a ideia é torná-lo uma referência nacional para o incentivo ao estudo nos próximos anos”, salienta Souza.

A inscrição é automática, desde que os dados na matrícula escolar e os dados no Cadastro Único estejam preenchidos corretamente. É importante que o nome completo e CPF do responsável familiar no CadÚnico estejam incluídos na matrícula do aluno nos campos referentes ao pai, mãe ou responsável, dependendo do grau de parentesco.



Para participar

O Programa é destinado aos alunos que cumpram os seguintes critérios:

- Ter entre 15 e 21 anos;

- Estar matriculado no Ensino Médio Regular em uma escola da Rede Estadual do Rio Grande do Sul;

- Estar ou ter o responsável incluso no Cadastro Único do Governo Federal;

- Manter os seus dados atualizados no cadastro escolar;

- Possuir Cartão Cidadão no seu nome ou no nome do responsável.