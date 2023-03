Rio Grande do Sul tem amanhecer ameno nesta terça-feira

Uma massa de ar seco propicia um amanhecer ameno e frio com um padrão de temperatura mais típico de outono na maioria das regiões do Rio Grande do Sul, nesta terça-feira, (28). Os nevoeiros podem ocorrer em alguns pontos no começo do dia. As informações são da Metsul Meteorologia.

Alguns modelos meteorológicos indicam a possibilidade de variação de nuvens e não se afasta a ocorrência de chuva isolada e passageira em pontos do Noroeste e Metade Oeste. O sol aparece e a temperatura sobe gradativamente com máximas que poderão alcançar mais de 30°C no Oeste e Noroeste. O vento ingressa de Leste e Nordeste ao longo do dia fraco.



O sol predomina em Porto Alegre e na Região Metropolitana ao longo desta terça-feira (28) com variação térmica típica de outono. Na quarta-feira (29) e na quinta-feira (30) a instabilidade retorna. Na quarta-feira tem sol pela manhã e chove à tarde na forma de pancadas. Na quinta-feira chove a qualquer hora do dia com menor oscilação térmica.



Rio Grande do Sul – previsão do tempo para terça-feira



Máxima: 32°C

Mínima: 8°C



Porto Alegre – previsão do tempo para terça-feira



Máxima: 30ºC

Mínima: 17ºC