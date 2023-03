Programação dos 251 anos de Porto Alegre movimenta o sábado

Atividades culturais, que integram a programação especial de aniversário de 251 anos de Porto Alegre, movimentam o sábado dos gaúchos. Entre os destaques, estão a caminhada orientada: Viva o Centro a Pé e a exposição de orquídeas, que iniciou na quinta-feira, dia 23, no Mercado Público, reunindo mais de 200 espécies de flores. Os visitantes também puderam participar de palestras gratuitas e competição de orquídeas entre os produtores. De acordo com os organizadores da exposição, estima-se que sejam cultivadas comercialmente 400 mil orquídeas em Porto Alegre.



A caminhada orientada: Viva o Centro a Pé partiu, às 10h, deste sábado, da Praça da Matriz, em frente ao monumento histórico Júlio de Castilhos. A atividade gratuita contou com um público de aproximadamente 100 pessoas, que caminharam pelas ruas e praças de Porto Alegre, terminando a atividade, às 12h, na Praça da Alfândega. O grupo recebeu a orientação do professor de escultura do Atelier Livre, José Francisco Alves para conhecimento da história, contexto e significado de obras de arte em praças e fachadas de edifícios do Centro Histórico.



De acordo com o professor Alves, o projeto Viva o Centro a Pé ocorre há quase duas décadas e tem como objetivo, fazer os porto-alegrenses conhecerem melhor a cidade, bem como, apresentar as informações para pessoas de outros lugares. Alves disse que o grupo também contou com pessoas de Santa Maria.



Ele salienta que é importante que todos tomem conhecimento dos aspectos culturais, históricos e urbanísticos da cidade para melhor compreender e preservar o patrimônio. “Há coisas muito importantes sobre a nossa história e que a gente deveria se orgulhar”.



Segundo Alves, Porto Alegre tem particularidades em sua arquitetura, arte e história e, deste modo, é necessário que este patrimônio seja preservado. Neste aspecto, durante a caminhada orientada, o professor lamentou alguns atos de vandalismo em monumentos das praças.



Neste domingo, 26 de março, a programação especial tem continuidade, a partir das 18h, com o tradicional Baile da Cidade e diversas atrações musicais e serviços para a população no Parque Farroupilha, junto ao espelho d’água.



Veja a programação completa neste domingo:



Baile da Cidade – Programação

18h - Icea Malvina (hip hop e rap)

18h30 - CTG Gildo de Freitas

19h - DJ Capú (Rádio Mix FM)

20h - Estado Maior da Restinga (vencedora do Carnaval de POA 2023)

21h - Espetáculo Asas de Um Sonho

22h - Comunidade Nin-Jitsu

23h15 - DJ Cabeção



No Parque Farroupilha também tem diversos serviços à disposição do público



Água e esgotos - O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) leva o painel sensorial para demonstração e também uma caixa transparente com lixo retirado do Arroio Ipiranga. Também será feita oferecida troca de sacolas plásticas e garrafas plásticas por sacolas recicláveis.



Mobilidade - A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) estará no parque com atividades de educação para o trânsito. Entre elas, óculos simuladores de substâncias tóxicas e ações intergeracionais, colocando o jovem sob a ótica do idoso.



Causa Animal – Além da presença do Castramóvel, que poderá ser visitado pelo público, o Gabinete da Causa Animal realizará uma pequena feira de adoção de animais.



Guarda Municipal - Levará para o parque brinquedos infláveis e piscinas de bolinha entre outros atrativos para as crianças, além da unidade móvel da Guarda.



Limpeza - O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) estará com suas maquetes demonstrativas dos tipos de lixos, com os impactos ao meio ambiente, além de garrafas gigantes coletoras de plásticos para destinação de resíduos.



Energia elétrica – A CEEE Equatorial participará do evento com cadastro de tarifa social, troca de lâmpadas, negociações, cadastro para cursos profissionalizantes, sorteio de geladeiras e brindes.



Saúde – Unidade móvel irá aplicar vacina bivalente contra a Covid-19 em idosos. Também haverá uma tenda especial do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas.



Oficinas – De plantas medicinais e distribuição de folders para a comunidade, além de oficina de práticas integrativas e complementares em saúde.



Outras atividades



Neste domingo, dia 26 de março, a partir das 8h, ocorre a 19ª Corrida de Aniversário de Porto Alegre. A largada e chegada no Largo Glênio Peres, Centro Histórico.



Neste domingo, dia 26 de março, ocorre o lançamento da 243ª Feira do Peixe de Porto Alegre, parte da programação do aniversário da Capital. A solenidade acontece às 12h na Colônia Z5 dos Pescadores, na Ilha da Pintada (av. Nossa Senhora da Boa Viagem, 1916). A programação terá início às 10h, com a missa em homenagem aos pescadores. Haverá também concurso de pesca infantil, feira de quitutes e artesanato local e desfile das candidatas à rainha da Feira do Peixe, que serão premiadas durante o lançamento. A solenidade se encerra às 13h, dando início aos shows culturais com teatro, entre outros.



Nesta segunda-feira, dia 27 de março, às 17h, no Espaço Multiverso do Cais Embarcadero, serão conhecidos os cinco vencedores do Prêmio Inovação Porto Alegre. Entre os mais de 300 inscritos, 20 destaques do ano de 2022 foram selecionados por uma comissão julgadora. Também será entregue uma comenda a até três personalidades ou instituições de relevância na trajetória de inovação da Capital.



Luz da memória - O projeto À Luz da Memória: Patrimônio em Evidência promove neste domingo, dia 26, e na segunda-feira, 27, um espetáculo projetado na fachada do Memorial do Rio Grande do Sul, na rua Sete de Setembro, 1.020, Centro Histórico. O objetivo é valorizar o patrimônio, criando narrativas que se comuniquem de maneira lúdica e informativa com a herança cultural da cidade.



Lembrando que, na sexta-feira, dia 24 de março, no Farol Santander também ocorreu a cerimônia de entrega da Medalha Cidade de Porto Alegre. A medalha foi instituída pelo decreto municipal 6.202, de 25 de novembro de 1977. Concebida pelo artista plástico Nelson Jungbluth, traz em sua arte motivos ligados aos valores da pessoa e da natureza.