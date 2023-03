Manutenção em estação do Dmae pode afetar abastecimento em 12 bairros de Porto Alegre

Uma manutenção nesta quarta-feira (22) na rede de energia a entrada da Estação de Bombeamento de Água Tratada (Ebat) Cascatinha, no bairro Medianeira, poderá interromper o abastecimento de água em 12 bairros de Porto Alegre. O serviço será realizado pelo grupo CEEE Equatorial e a duração deve ser de quatro horas. A manutenção é necessária após caso de vandalismo ocorrido na unidade na madrugada da sexta-feira (17), em uma tentativa de furto de fios.A Ebat Cascatinha ficará parada desde as 8h desta quarta, interrompendo o abastecimento para: Azenha, Santa Teresa, Medianeira, Nonoai, Vila Nova, Belém Velho, Aparício Borges, Partenon, Glória, Teresópolis, Cascata e Santo Antônio. Outros bairros poderão ser afetados ao longo da quarta-feira, principalmente se as temperaturas estiverem altas. A retomada do abastecimento tem previsão para a tarde da quarta-feira.Logo após o vandalismo, na sexta-feira (17), a concessionária de energia efetuou um reparo temporário para permitir ao Dmae verificar as avarias internas da estação e aguardou até a rede estabilizar novamente. “Quanto mais horas fica parada uma estação de início de sistema, como a Ebat Cascatinha, maior é o impacto, com várias Ebats paralisando em sequência. Por isso, retomamos o funcionamento da Ebat o mais rápido que foi possível na semana passada, deixando esse serviço da Equatorial para um momento que afete menos o sistema inteiro de abastecimento”, explica o diretor-geral do Dmae, Maurício Loss.Em paradas mais longas, a água pode apresentar coloração e gosto alterados devido ao arraste de micropartículas não prejudiciais à saúde que ficam nas paredes internas da tubulação. Se o aspecto normal da água demorar a voltar, o cliente deve solicitar lavagem da rede ou do ramal domiciliar ligando para o fone 156, opção 2.