Gravataí promove Feira de Empregabilidade nesta quinta-feira

A prefeitura de Gravataí, por meio da Secretaria Municipal de Família, Cidadania e Assistência Social (SMFCAS), promove nesta quinta-feira (23), a Feira de Empregabilidade. A iniciativa deverá oportunizar cerca de 800 novas vagas de empregos com salários que podem chegar até R$ 3 mil. O evento acontecerá no prédio localizado na rua Antônio Donga, 15, em frente ao Sindilojas, na área central da cidade, e terá início a partir das 9h. A distribuição de fichas ocorrerá até às 14h, mas as ações deverão seguir até o começo da noite.



Cerca de 20 empresas participarão da atividade ofertando vagas de emprego. Uma das oportunidades será para o novo Centro de Distribuição das Farmácias São João, que será inaugurado no próximo dia 30, em Gravataí.

Segundo o secretário de Família, Cidadania e Assistência Social, Diego Moraes, outros serviços relacionados serão oferecidos no local, entre eles a confecção da carteira de trabalho e a produção de currículos para auxiliar os trabalhadores na busca pelas vagas. Além disso, haverá um serviço de rouparia que disponibilizará peças de roupas para serem emprestadas aos interessados nas vagas e até serviço de maquiagem, em parceria com o Instituto Mix. Ainda serão oferecidas algumas vagas em cursos de capacitação, por empresas parceiras na atividade.



“Será o nosso primeiro evento desse porte no ano, mas a ideia é repetir a cada três meses essa atividade e também promover a descentralização da programação, levando o feirão para os bairros. Temos uma expectativa muito positiva em torno da participação das pessoas neste evento”, projeta o secretário.