Orla do Guaíba recebe 23 pontos para coleta de resíduos e reforça caráter sustentável

Alinhado com o conceito de sustentabilidade, o Parque da Orla recebe novas ações do Recicla Guaíba, primeiro programa de sustentabilidade da Orla do Guaíba.

Fruto da parceria entre a GAM3 Parks e a startup carioca Polen e com patrocínio do programa iFood Regenera, o Recicla Guaíba instalou 23 pontos de entrega voluntária (PEVs), que visam receber resíduos recicláveis e encaminhá-los para o processo de reciclagem. Todos em locais de grande movimento como bares, quiosques e áreas de circulação do trecho 1 da Orla.

"Ao invés de lixeira, chamamos de ponto de entrega voluntária, pois queremos incentivar que as pessoas que frequentam a orla ou morem pela redondeza entreguem aqui seus itens descartáveis e, assim, saibam que eles terão o destino correto de descarte", destaca Renato Paquet, ecólogo e CEO da Polen.



O público também poderá interagir via QR Codes dispostos nos PEVs. Por eles, terão acesso aos dados de todo volume coletado e tratado pelo Recicla Guaíba e sua destinação.

O lançamento do projeto será marcado por uma série de eventos que acontecem neste sábado (25), das 16h às 19h, no Deck 2 e terá mutirão de limpeza, além de apresentações da Banda Highlab e DJ Johnny420.

CENTRAL DE RESÍDUOS FIXA



Outra novidade do espaço é a instalação de uma central de resíduos recicláveis, que ficará próxima às quadras poliesportivas. No local, a equipe do programa reunirá os recicláveis recolhidos dos PEVs durante a semana, realizará uma breve triagem e depois encaminhará a cooperativas parceiras do programa.

"Nessa proposta vamos mensurar a quantidade de resíduos produzidos na orla. Depois disso, queremos apresentar os números de emissão de gases poluentes evitados e os benefícios para o meio ambiente que o processo de reciclagem traz ", conclui Paquet.



Quatro coletores móveis já circulam aos finais de semana e durante os eventos realizados no trecho 1 da Orla. Com uma gama maior de pontos fixos de coleta, as medidas ajudam a potencializar o processo de reciclagem, a economia circular e o cuidado com o meio ambiente.



Em média, cerca de 100 toneladas de resíduos (recicláveis e não recicláveis) são retirados por mês do Parque da Orla. "O Recicla Guaíba é fundamental ao dar o destino adequado ao que é retirado da Orla. Nosso propósito é também transformar esses espaços em exemplos de sustentabilidade", afirma Carla Deboni, diretora administrativa da GAM3 Parks.

MUTIRÃO DE LIMPEZA



No próximo dia 25 de março, o Recicla Guaíba, com patrocínio do programa iFood Regenera, promoverá um mutirão de limpeza no trecho 1 da orla. Além da retirada de resíduos feita pelos voluntários, a equipe do Recicla Guaíba realizará ações de conscientização e educação ambiental com o público que frequenta o local. Todo o material reciclável recolhido será enviado a Cooperativa CEA, da Vila Pinto, de Porto Alegre.



Programação Mutirão de Limpeza



Data: 25/03



16h — Abertura do Mutirão de Limpeza e distribuição do material



16h10 — Início do mutirão de limpeza



16h40 — Triagem Educativa



17h — Apresentação do Recicla Guaíba e IFood



17h30 às 18h30 — Show da Banda Highlab



19h — Encerramento do Evento



(DJ Johnny420 das 16h às 19h)



Ponto de encontro: Deck 2 do Trecho 1



Em caso de chuva o evento será transferido.