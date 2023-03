Alargamento da Vicente Monteggia, na Zona Sul de Porto Alegre, deve ser concluído na metade deste ano

A avenida Vicente Monteggia, na Zona Sul de Porto Alegre, deve ter as obras encerradas até o fim do primeiro semestre de 2023. A via está em obras desde o final de 2021, para alargamento da pista em sete trechos. Os moradores da região pedem, há mais de 30 anos, melhorias nas condições de circulação para veículos e pedestres. A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb) afirma que a prioridade da obra é o alargamento de 1,5 km da avenida. Até agora, a SMSUrb já investiu cerca de R$ 1,8 milhão no alargamento da via.

Realizar obras em toda extensão da avenida não é viável no momento por falta de verba da prefeitura e também por dificuldades de execução em alguns pontos. Foram escolhidos sete trechos para essa primeira obra, da avenida Cavalhada até a rua Amapá. Segundo o secretário, a decisão foi totalmente técnica, seguindo critérios de viabilidade estrutural. “A gente termina essa parte e vai fazer estudos para ver o que é possível fazer nesse outro trecho”, afirma o secretário da SMSUrb, Marcos Felipi Garcia.

A prefeitura afirma que a obra será concluída dentro do tempo estimado, até o final do primeiro semestre de 2023. Marcos Felipi analisa que as obras estão em progresso conforme o prazo, apesar de dificuldades com a realocação de postes. “Por mais que não pareça, o serviço está andando, e se tratando de obra pública, de um alargamento de 1,5km, ele está muito rápido”.

Seu Afonso, morador da Vicente Monteggia há mais de 30 anos, conta que apesar de a situação da avenida estar melhorando, ele não acredita que a obra seguirá o prazo. “Dois trabalham e oito olham”, é a consideração que faz sobre a produtividade e rapidez dos trabalhos de alargamento da via.

Para os pedestres, a situação continua precária. A prefeitura afirma que está instalando meio-fio nos trechos de alargamento concluídos, contudo, a execução das calçadas é de responsabilidade dos proprietários. Segundo Marcos Felipi, os moradores e donos de empreendimentos na área já foram avisados que são responsáveis pelas calçadas. No entanto, nas áreas em que não ocorrerá o alargamento, não serão instalados meio-fio, e a população seguirá tendo que caminhar por trechos irregulares e acostamento.

A aposentada Nair Scolari conta que mora na avenida Vicente Monteggia há mais de dez anos e diz que as condições sempre foram ruins. Em alguns locais os trechos são estreitos, com vegetação invadindo a trilha, e, em outros, as pessoas têm que andar no acostamento do asfalto, sem nenhuma proteção. Nair afirma que uma melhoria para uma circulação mais segura de pedestres faz muita falta. “Se a gente quer ir no mercado tem que ser antes das 17h, depois desse horário já não tem como atravessar”. A aposentada também contou que uma vizinha já foi atropelada na avenida, que não tem sinaleiras nem faixa de pedestres.

Segundo a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), nos últimos cinco anos, foram registrados 291 acidentes na avenida Vicente Monteggia, com 157 feridos. Desses, dez foram atropelamentos. A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos afirma que instalou quebra molas em uma parte do trecho. Segundo a SMSUrb, as sinalizações, como faixas de pedestres, serão instaladas pela EPTC após a conclusão de asfaltamento na via.

