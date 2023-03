Samu participa de simulação de desastre neste domingo

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) participa neste domingo, 19, a partir das 10h, de uma simulação de desastre em Porto Alegre. O exercício simulará um incêndio no Bloco 15 do Hospital Moinhos de Vento. A iniciativa, que chega à sua terceira edição, visa avaliar como a Capital está preparada para responder a catástrofes de grande magnitude, medindo a resposta das forças de saúde e segurança.Serão oito profissionais do Samu atuando na cena. No total, a simulação envolverá mais de 100 pessoas, incluindo ambulâncias do Samu, Transul, Ecco Salva, Unimed e Sul-Vida, guarnições do Corpo de Bombeiros, do Instituto Médico-Legal e a participação de nove hospitais de Porto Alegre. Serão utilizadas viaturas e um helicóptero. O objetivo é reproduzir como seria o atendimento em uma situação real que inclui 32 vítimas, entre feridos e óbitos.A preparação para o simulado começa às 7h e a previsão é de que os trabalhos se encerrem às 14h. Não haverá restrição ou alteração no atendimento aos pacientes do Hospital Moinhos de Vento. O trânsito em algumas ruas da região será alterado. A ação é organizada pelo Sindicato dos Hospitais e Clínicas de Porto Alegre (Sindihospa). A Defesa Civil auxiliou na organização e planejamento do simulado. Será um dos órgãos que participará atendendo a ocorrência com os agentes e o contribuirá com o posto móvel de comando que servirá como base para a coordenação da operação.A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) irá auxiliar no simulado para orientar a cirulação e realizar o bloqueio e desvios de de algumas vias para garantir a segurança viária. A partir das 10h, estarão bloqueadas as ruas Tiradentes x Ramiro Barcelos, Doutor Vale x General Neto, Doutor Vale x Tiradentes e Santo Inácio x Hilário Ribeiro. As ruas ficam bloqueadas até o final do exercício simulado. O acesso local será mantido.