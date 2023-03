Segunda etapa de restauro da Casa Vidal é entregue em Taquara

As obras de restauro e revitalização da segunda etapa da Casa Vidal, em Taquara, foram entregues nesta sexta-feira (17/3), em cerimônia com a presença da secretária de Estado da Cultura, Beatriz Araujo, e da prefeita de Taquara, Sirlei Silveira. Essa fase do projeto contemplou a execução da cobertura do prédio principal, a colocação de estruturas internas e do elevador, além da escavação do porão para a instalação do equipamento. Aprovadas em agosto de 2021 pelo Sistema Pró-cultura/RS, as obras receberam um investimento de R$ 1,06 milhão via Lei de Incentivo à Cultura (LIC). “Trata-se de um bem cultural que guarda memórias que desejamos cultivar. A Casa Vidal é um patrimônio municipal de grande valor histórico, arquitetônico e afetivo para a comunidade taquarense e para os gaúchos. Na Secretaria da Cultura, zelar pelo patrimônio é um compromisso central e motivo de celebração”, afirmou Beatriz.A cerimônia contou ainda com a participação da secretária adjunta da Cultura, Gabriella Meindrad, e do cônsul geral da Alemanha, Milan Simandl. O projeto da Casa Vidal foi realizado pela Associação Natal Mágico de Taquara, representada por Marilene Streit no evento. A iniciativa teve o apoio da prefeitura, sendo desenvolvida pela Patrimonium Gestão e Produção Cultural e Forma Arquitetura, e executada pela Arquium Construções e Restauro Ltda. Essa segunda etapa recebeu o patrocínio das empresas Embrasa, RDois, Bibi Embutidos Smaniotto, FH Comassetto Materiais de Construção e FlyByte Comunicação.Na Casa Vidal será instalado o Museu Municipal Adelmo Trott, projeto que já está em andamento. Taquara foi um dos seis municípios gaúchos selecionados pelo Edital Mais Museus, viabilizado pela Secretaria da Cultura (Sedac) com recursos do programa Avançar na Cultura, do governo do Estado, e apoio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (Iphae) e do Sistema Estadual de Museus (SEM-RS). Em novembro de 2021, o município de Taquara participou do Edital Sedac nº 10/2021 Museus Municipais, quando foi contemplado com recursos diretos no valor de R$ 3,61 milhões – sendo R$ 2,52 milhões da Sedac e R$ 1,09 milhão de contrapartida municipal. A execução das obras do projeto cultural do Museu Municipal Adelmo Trott permitirá a finalização do restauro da edificação, adequando os espaços quanto à estrutura, ao conforto do público, à acessibilidade e ao respeito às normas de segurança vigentes no município, para atender às atividades fins do museu – preservação, pesquisa e comunicação. Após concluída a restauração, a Casa Vidal irá abrigar o acervo do Museu Municipal, o Arquivo Municipal e a Biblioteca Pública Municipal, além de salas para oficinas culturais, para exposição museológica, de apoio para atendimento ao público em geral e cafeteria.O investimento total da obra, considerando a primeira e segunda etapa de restauro e a fase que compreende o edital de museus, soma aproximadamente R$ 6 milhões.