RS pretende vacinar 4,7 milhões gaúchos na campanha contra influenza

A 25ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza está se aproximando, e o Rio Grande do Sul tem um público-alvo preliminar de 4,7 milhões pessoas a serem imunizadas no Estado, de acordo com Informe Técnico Operacional, elaborado pelo Ministério da Saúde. A pasta realiza a campanha entre 10 de abril a 31 de maio deste ano. As informações são da Secretaria da Saúde (SES) do RS.

Os grupos prioritários da campanha são formados por crianças de seis meses a menores de seis anos de idade, trabalhadores da saúde, gestantes, puérperas, professores de ensino Básico e Superior, povos indígenas, idosos com mais de 60 anos, profissionais das forças de segurança e salvamento, profissionais das forças armadas, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais e pessoas com deficiência permanente.

Também têm prioridade na vacinação caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso, trabalhadores portuários, população privada de liberdade, funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas.

A meta da campanha é vacinar, pelo menos, 90% das crianças, gestantes, puérperas, idosos, povos indígenas, professores e trabalhadores da saúde.