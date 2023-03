Simulação de desastre altera trânsito de Porto Alegre neste domingo

Uma simulação de desastre será realizada em Porto Alegre neste domingo (19). O exercício, organizado pelo Sindicato dos Hospitais e Clínicas de Porto Alegre (SINDIHOSPA), simulará um incêndio no Bloco 15 do Hospital Moinhos de Vento, com 32 vítimas, entre feridos e óbitos.

A iniciativa está em sua terceira edição, e visa avaliar como a capital está preparada para responder a catástrofes de grande magnitude, medindo a resposta das forças de saúde e segurança. A simulação envolverá mais de 100 pessoas, incluindo guarnições do Corpo de Bombeiros, do SAMU, do Instituto Médico-Legal e a participação de nove hospitais de Porto Alegre. Serão utilizadas viaturas e um helicóptero.

A população deve ficar atenta às mudanças no trânsito e à alta circulação de ambulâncias e veículos das forças de segurança na região do Hospital. A partir das 10h, a Empresa Pública de Transporte e Circulação, EPTC, fará o bloqueio das ruas Tiradentes x Ramiro Barcelos, Doutor Vale x General Neto, Doutor Vale x Tiradentes e Santo Inácio x Hilário Ribeiro. As vias ficam bloqueadas até o final do exercício, que deve acontecer às 14 horas. O acesso local será mantido.