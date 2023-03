Júri de skinheads acusados de atacar judeus será realizado no dia 28

O júri dos réus acusados de atacar um grupo de judeus em Porto Alegre, em 2005, será realizado no dia 28 de março, a partir das 9h. Serão julgados os réus Valmir Dias da Silva Machado Júnior, Israel Andriotti da Silva e Leandro Maurício Patino Braun, acusados de três tentativas de homicídio qualificado (motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa dos jovens), associação criminosa e crime de discriminação ou preconceito racial. O julgamento ocorrerá no plenário de grandes júris da Capital, localizado no 2º andar do Foro Central I. A sessão será presidida pela juíza de Direito Lourdes Helena Pacheco da Silva, titular do 2º Juizado da 2ª Vara do Júri da Comarca de Porto Alegre.

Segundo a acusação, na madrugada do dia 8 de maio 2005, Rodrigo Fontella Matheus, Edson Nieves Santanna Júnior e Alan Floyd Gipsztejn caminhavam pela esquina das ruas Lima e Silva e República, no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, quando foram atacados por um grupo de skinheads, de ideologia neonazista. As vítimas usavam quipás (pequeno chapéu em forma de circunferência, usado pelos judeus). O grupo de agressores estava dentro do bar Pinguim quando avistaram os rapazes em frente ao estabelecimento. Rodrigo Fontella Matheus foi golpeado com arma branca, socos e pontapés. O crime só não se consumou pois a vítima contou com a intervenção de terceiros que estavam no local, bem como com pronto atendimento médico. Edson Nieves Santanna Júnior também foi atacado pelo grupo - mediante golpes de arma branca, mas conseguiu escapar e buscar abrigo dentro do bar. Por último, Alan Floyd Gipsztejn foi atacado, mas também conseguiu fugir para o interior de um estabelecimento.

O julgamento ocorrerá no plenário do Foro Central I e os réus serão julgados pelo Conselho de Sentença, formado por sete jurados. Serão ouvidas 11 testemunhas (cinco arroladas pela assistência à acusação e seis pelas defesas), as três vítimas e interrogados os três réus.

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP/RS) vai atuar com os promotores de Justiça Luiz Eduardo Azevedo e Lúcia Helena de Lima Callegari. Como advogados da assistência à acusação atuarão Helena Druck Sant Anna, Helio Neumann Santanna e Victor Luiz Barcellos Lima. A defesa de Valmir Dias da Silva Machado Júnior será realizada pelos advogados Gustavo Saar Gemignani, Manoel Pedro Silveira Castanheira e Keila Bernardi. Já Israel Andriotti da Silva será defendido pelos advogados José Paulo Schneider dos Santos, Júlio Cesar Zanotto Doro e Matheus da Silva Antunes. Leandro Maurício Patino Braun será representado pelo advogado Rodrigo de Lima Noble.