EGR inicia construção de travessias elevadas para pedestres na ERS-040

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) deu início, nesta quarta-feira (15), à construção de travessias elevadas para pedestres na ERS-040 - uma das principais ligações entre a Região Metropolitana de Porto Alegre e o Litoral Norte do estado.

A construção da primeira travessia está ocorrendo no quilômetro 31 da rodovia (parada 95), em local com bastante movimentação de pedestres. Na sequência, as equipes irão construir a lombada no quilômetro 27 (parada 85), em frente à E.M.E.F. Apolinário Alves dos Santos. Já na quinta-feira (16), as obras continuam com a construção de mais duas travessias: uma localizada no quilômetro 29 (parada 91), ponto em que há grande concentração de pedestres, e outra no quilômetro 25,7 (parada 81A), em frente ao Colégio Pró-Futuro.

As travessias, que possuem 13 metros entre pista e acostamento, e 10 centímetros de altura, têm por objetivo qualificar a circulação de veículos ao longo da extensão viária, além de resguardar a segurança dos pedestres que diariamente se deslocam entre as áreas urbanas da rodovia.

Devido à movimentação de trabalhadores e maquinários, a concessionária alerta os motoristas para que dirijam com prudência e atenção às sinalizações e aos limites de velocidade indicados na rodovia.