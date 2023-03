Ministério Público Federal no RS abre seleção para estágio em diversas graduações

O Ministério Público Federal (MPF) no Rio Grande do Sul está com inscrições abertas para seleção de estágio de cursos superiores em diversas unidades do Estado. As inscrições podem ser realizadas de 2 até 20 de março de 2023. O processo seletivo é destinado aos cursos de Direito (graduação e pós-graduação), Arquitetura e Urbanismo, Antropologia, Ciências Contábeis, Design ou Publicidade e Propaganda, Engenharia Civil, Geologia e Jornalismo.

As vagas ou cadastro reserva do curso de Direito (graduação) são para a Procuradoria da República no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e para as procuradorias da República em Capão da Canoa, Caxias do Sul, Erechim, Lajeado, Novo Hamburgo, Passo Fundo e Rio Grande. Também haverá seleção para pós-graduandos nos municípios de Porto Alegre, Capão da Canoa e Erechim.

Para os demais cursos de graduação, as vagas ou cadastro reserva são para estágio na Procuradoria da República no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre.

site https://www.mpf.mp.br/rs/estagie-conosco Os interessados no processo seletivo deverão fazer uma pré-inscrição peloe, posteriormente, entregar os documentos e demais solicitações, conforme previsto no edital. A prova será realizada no dia 28 de março e o resultado preliminar previsto para ser divulgado no dia 10 de abril.

A jornada semanal do estágio é de 20h e o valor da bolsa-estágio é de R$ 976,00, com o recebimento de auxílio-transporte no valor de R$ 11,00. A bolsa-estágio para pós-graduandos paga R$ 1.952,00 por mês.