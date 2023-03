Quarta-feira terá instabilidade e abafamento no Rio Grande do Sul

Nesta quarta-feira (15), uma corrente de vento nos baixos níveis da atmosfera traz umidade ao Rio Grande do Sul e forma nuvens. Ao longo do dia, deve haver alternância entre sol e nuvens na grande maioria das regiões com expectativa de pancadas isoladas e passageiras de chuva na grande maioria das áreas, com maior potencial para o Oeste e Noroeste gaúcho. Há chance de temporais isolados com eventos de chuva forte. Entretanto, a chuva deve ser irregular e, em muitas áreas, é possível que ela nem ocorra. Mesmo com a instabilidade do tempo, o abafamento segue.