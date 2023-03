Avião cai sobre residências em Belo Horizonte

Agência Estado

Um homem morreu e uma mulher está gravemente ferida após um avião de pequeno porte cair sobre casas em Belo Horizonte na tarde de sábado. As vítimas são pai e filha. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, o monomotor era ocupado somente pelas duas vítimas, com o homem pilotando a aeronave, e caiu sobre duas residências no bairro Jardim Montanhês, próximo ao aeroporto Carlos Prates, na capital mineira.Ainda segundo a corporação, não houve feridos nas casas atingidas nem incêndio ou explosão no local do acidente. O piloto e médico José Luiz Oliveira morreu, e sua filha Jéssica está em estado gravíssimo.Oliveira teria passado a manhã na fazenda da família, em Abaeté, e retornava a Belo Horizonte quando o acidente ocorreu.