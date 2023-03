Feevale oferece nova tecnologia de aprendizagem para estudantes

Com a proposta de possibilitar novas soluções de aprendizagem para cerca de 10 mil estudantes da graduação e da pós-graduação, a Universidade Feevale e a +A Educação firmaram parceria nesta quarta-feira (8) onde a empresa passa a oferecer soluções tecnológicas e de conteúdo para a universidade. A iniciativa coloca a Feevale como uma das instituições de ensino do País pioneiras na utilização da plataforma de aprendizagem.

Através da Plataforma A, a universidade passa a ter acesso a um portfólio que inclui um ambiente de aprendizagem, conteúdo didático, laboratórios virtuais e ferramentas de realidade virtual. Na instituição de ensino, a plataforma recebeu o nome de Feevale+.

O reitor da Universidade Feevale, Cléber Prodanov, ressaltou que a parceria é importante para todo o segmento da educação, principalmente para a instituição de ensino, que tem feito a opção há muito anos pela inovação, pelo empreendedorismo e por trabalhar com novas metodologias e novas tecnologias. "Estamos levando aos nossos alunos, ao professor e a comunidade acadêmica o que existe de melhor em termos de um grande portal de educação com acesso as mais diversas tecnologias sejam elas presencial ou a distância", acrescentou. Segundo Prodanov, a iniciativa é um passo importante para a qualificação da universidade e abre uma perspectiva de aprendizado condizente com o século XXI.

A Universidade Feevale possui em torno de 10 mil alunos divididos entre a graduação e a pós-graduação, 550 professores e nove programas de Mestrado e Doutorado. "O projeto Feevale + vai atingir a escola de aplicação, o mestrado e doutorado da universidade. Os alunos terão acesso a aulas, trabalhos, exercícios e a diversas ferramentas tecnológicas que o portal tecnológico vai permitir", explicou o reitor.

O presidente da mantenedora Aspeur, Marcelo Clark Alves, disse que a parceria representa a construção de um novo momento para a universidade e para comunidade acadêmica. De acordo com Prodanov, a Feevale está avançando em novas metodologias que vão colocar alunos e professores diante do que existe de mais atual em termos de uso de ferramentas tecnológicas voltadas à educação. "A universidade passa a proporcionar aos estudantes conteúdos mais atualizados e interativos, com uma tecnologia de ponta que os deixa melhor preparados para o mercado de trabalho", explicou.

O executivo da +A Educação, Celso Kiperman, destacou que a Feevale é uma instituição de ensino reconhecida por sua excelência acadêmica e educacional. "É motivo de orgulho ter uma universidade ser pioneira na utilização da solução integrada de aprendizagem da +A Educação", comentou. Segundo Kiperman, a plataforma Feevale + terá, por exemplo, simuladores de realidade virtual que serão usados pelos alunos dos cursos de Engenharia e Saúde. Já os laboratórios virtuais vão simular práticas antes de os estudantes realizá-las de maneira física.