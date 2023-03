Atendimento noturno nas unidades de saúde de Porto Alegre aumentou 67,5% em um ano

No período de um ano, Porto Alegre ampliou o atendimento noturno em unidades de saúde em 67,5%. Em 2021, a Capital registrou 98.544 atendimentos em oito unidades de saúde que recebiam o público até as 22h. Em 2022, o número de serviços abertos passou para 16, com a realização de 165.111 atendimentos feitos após o horário comercial. Nestes locais, a população tem acesso a serviços como consultas médicas, de enfermagem e de odontologia, acompanhamento de gestantes, acompanhamento de pacientes crônicos e vacinação.

A diretora de Atenção Primária da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Caroline Schirmer, considera 16 unidades de saúde com horário noturno estendido até 22h o suficiente para a cidade. "Estamos bem distribuídos na Capital e agora não há mais necessidade de ampliar o horário do serviço de saúde", ressalta.

Segundo Caroline, se forem consideradas as informações de 2018 na comparação com o ano passado, a ampliação chega a 290%, já que naquele ano havia três unidades de saúde abertas até as 22h. No período, foram registrados 42.269 atendimentos. Os dados são do e-SUS do Ministério da Saúde.

O secretário municipal da Saúde, Mauro Sparta, aponta que o horário estendido trouxe um benefício importante para as comunidades. "Agora, as pessoas saem do trabalho e ainda conseguem ir a um posto de para resolver o seu problema de saúde”, comenta.

Porto Alegre possui 133 unidades de saúde, nas quais atuam 389 equipes médicas e 221 de saúde bucal. "Nos últimos dois anos, foram mais de 260 mil atendimentos que oportunizaram acesso às pessoas com dificuldade de acompanhamento durante o horário comercial”, explica a diretora de Atenção Primária da SMS. Caroline Schirmer explica que o agendamento da consulta médica, de enfermagem ou odontológica pode ser feita também pelo aplicativo 156/Mais POA.

Atendimento noturno é realizado em 16 postos de saúde

A população pode buscar atendimento, das 7h às 22h, não fecha ao meio-dia, em uma das 16 unidades listadas abaixo que possuem turno estendido. Os locais não são referenciados por território, ou seja, cada pessoa poderá se dirigir a qualquer uma destas unidades de saúde independentemente do local onde resida.

- Clínica da Família Álvaro Difini - rua Álvaro Difini, 520, na Restinga

(51) 4076.5011

- US Belém Novo - rua Florêncio Farias,195, bairro Belém Novo

(51) 3289.5724

- Clínica da Família Campo da Tuca

Rua Coronel José Rodrigues Sobral, 958, bairro Partenon

(51) 3319.4706

- US Chácara da Fumaça

Estrada Martim Félix Berta, 2432, bairro Mário Quintana

(51) 3288.6577

- US Diretor Pestana

rua Dona Teodora, 1016, bairro Farrapos

(51) 3289.5664

- Clínica da Família José Mauro Ceratti Lopes

Estrada João Antônio da Silveira, 3330, bairro Restinga

(51)3261.1405

- Clínica da Família IAPI

Rua Três de Abril, 90 - Passo D'Areia

(51) 3289.3446

- US Moab Caldas

Avenida Moab Caldas, 400, bairro Santa Tereza

(51) 3289.4070

Centro de Saúde Modelo

Avenida Jerônimo de Ornelas, 55, bairro Santana

(51) 3289.2557

Morro Santana

Rua Marieta Menna Barreto, 210, bairro Protásio Alves

(51) 3387.8838

Navegantes

Avenida Presidente Franklin Roosevelt, 5, bairro São Geraldo

(51) 3342.3585

- Primeiro de Maio

avenida Professor Oscar Pereira, 6199 - Bairro Cascata

(51) 3289.5676 ou (51) 3289.5674

- Ramos

Rua K esquina Rua R C, s/n, Vila Nova Santa Rosa, bairro Rubem Berta

(51) 3367.3321

- Santa Marta

Rua Capitão Montanha, 27, bairro Centro Histórico

(51)3289.2935

São Carlos

Avenida Bento Gonçalves, 6670, bairro Partenon

(51) 3289.5525

US Tristeza

Avenida Wenceslau Escobar, 2442, bairro Tristeza

(51) 3289.5764