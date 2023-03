Pucrs oferece mais de 1,7 mil bolsas do ProUni

Desde 2004, o Programa Universidade para Todos (ProUni), do Governo Federal, garante a estudantes de todo o Brasil a oportunidade de estudar com bolsas integrais e parciais em universidades privadas. Para a primeira chamada deste ano, a Pucrs disponibilizará 1.702 vagas para cursos da graduação presencial e online. O período de inscrições deste ano se encerra nesta sexta-feira (3).

Para concorrer a uma das vagas disponibilizadas pela instituição, o candidato interessado precisa se enquadrar em algumas regras como, ter realizado obrigatoriamente, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2021 ou 2022, sendo considerada, a edição do exame em que o estudante obteve melhor desempenho, ter obtido ao menos 450 pontos na média geral entre as provas e não ter zerado a redação e possuir renda de até um salário-mínimo e meio por pessoa do grupo familiar e comprovar condição socioeconômica compatível com as regras do programa.

Após a realização das inscrições, os candidatos são pré-selecionados pela plataforma do MEC e são ranqueados nas duas primeiras chamadas conforme a nota do Enem. O programa divide estudantes entre os estudaram em escola pública e aqueles que estudaram em escola particular com bolsa. Os candidatos de escola pública ou particular com bolsa integral tem preferência neste ranqueamento feito pelo MEC, em detrimento daqueles que cursaram o ensino médio em escola particular sem bolsa.

Nas duas primeiras chamadas, os candidatos posicionados no ranqueamento dentro da quantidade de vagas ofertadas são convocados a entregar a documentação. Os estudantes devem ficar atentos quanto as datas para entrega das documentações que acontecem 7 a 16 de março para primeira chamada, já para a segunda chamada, será de 21 a 30 de março. A manifestação de interesse na lista de espera deve acontecer de 5 a 6 de abril e a comprovação das documentações deve ser feita de 10 a 19 de abril.

A lista de documentação necessária para a comprovação das informações está disponível no site da instituição e para conferir sua situação de pré-classificado no site do próprio MEC.

E caso você tenha sido aprovado, entregou toda a documentação, e seus documentos foram checados e conferidos pela universidade, seu nome vai aparecer na lista com os aprovados. A lista é divulgada após o término das análises de cada chamada no site do ProUni e da instituição.