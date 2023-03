Veranista ilustre de Rainha do Mar, Simon é contra prédios de 14 andares na praia

Um dos únicos veranistas a ainda ter casa sem grades em Rainha do Mar, praia que pertence a Xangri-Lá, o ex-governador e ex-senador Pedro Simon (MDB), 93 anos, é contra a construção de prédios de 14 andares na beira-mar e da proliferação de condomínios.

do Plano Diretor As mudanças que permitiriam prédios mais altos e novas áreas para condomínios estão em um projeto de lei que está em discussão na Câmara Municipal de Xangri-Lá: trata-se de proposta para a revisão

O projeto opõe diferentes visões sobre o Litoral Norte: grupos a favor, liderados pela cadeia da construção civil local, sustentam que a mudança irá gerar desenvolvimento à região; os que são contrários à mudança, principalmente formados por veranistas, temem a descaracterização da paisagem urbana da praia além da falta de estrutura para coleta e tratamento de esgoto.

Simon lembra que quando era ministro de Agricultura, em 1987, havia um esgoto a céu aberto em Rainha do Mar, que saía do morro e terminava no mar. Na época, lhe pediram para criar praças em diversas cidades, e Simon quis, em contrapartida, que fosse montado o valo que funciona até hoje para minimizar o problema do saneamento no balneário. Hoje, inclusive, há um grupo de bocha ao lado do local, chamado de calçadão de Rainha do Mar.

O político classifica como “absurda” a ideia dos projetos de prédios de 14 andares à beira-mar no balneário. Simon sugere que isso fique limitado a praias que já têm perfil vertical, como Capão da Canoa. “Tem várias outras coisas para fazer, há uma infinidade de terrenos vazios”, argumenta, ao analisar o caso do município de Xangri-Lá, formado por nove praias.

Simon conta que já foi convidado para trocar sua casa de veraneio – local histórico para a política do País, onde muitas decisões foram debatidas, desde encaminhamentos partidários, de candidaturas, até mesmo os caminhos do País na redemocratização – por uma casa em um condomínio, mas nunca aceitou. "Não só não vou como sou contra. Ali é criada uma geração diferente. Me nego a ficar dentro de um muro enorme, gradeado."

Simon lembra com carinho a antiga colônia de férias do Banrisul, que pode dar lugar a um dos edifícios altos próximos à orla, projeto que está em discussão. “Eu acompanhei, inclusive, quando governador. Era uma coisa sensacional, era bonito de ver. O Olívio Dutra (PT), enquanto governador também, frequentava a colônia (de férias) no verão. Os funcionários do banco tinham ali uma oportunidade de ir à praia. E o restaurante era de toda Rainha”, descreve. Para ele, foi uma pena ter terminado.

No terreno da Banrimar, recorda Simon, “havia um campo de futebol que ficava lotado das 10h às 23h, com um jogo atrás do outro”. Rainha do Mar, segundo o político, girava em torno daquele empreendimento, atualmente tomado por vegetação.

O fechamento, interpreta ele, foi por falta de visão. “Primeiro porque deixaram de fazer manutenção, os reparos foram acumulando. E, depois, porque venderam mal, para uma empresa que quer fazer um baita edifício. Rainha está vivendo uma fase difícil”, considera.