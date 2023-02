Princípio de incêndio gera susto e evacuação no Hospital Conceição em Porto Alegre

Um princípio de incêndio atingiu o Hospital Nossa Senhora da Conceição, um dos maiores de Porto Alegre, no começo da manhã desta quinta-feira (2). Pacientes tiveram de ser deslocados de áreas internas do hospital. Funcionários também deixaram os ambientes e ficaram em frente do prédio na Zona Norte Norte da Capital.

Os Bombeiros já foram ao local e controlaram a situação.

O diretor-geral do Grupo Hospitalar Conceição (GHC), Cláudio Oliveira, informa que o problema surgiu na área onde ficam equipamentos de ar condicionado, mas que não chegou a ter fogo em nenhuma unidade.

"Foi em um ar condicionado e espalhou muita fumaça nos andares, mas não teve fogo em nenhuma unidade", explica Oliveira.

Segundo o diretor, os pacientes estão sendo realocados e tiveram todo o suporte das equipes do Conceição.

"Já retornamos aos setores, mas ainda tem cheiro de fumaça", conta a enfermeira do hospital Carla Britto, que atua na Psiquiatria.

Pacientes de diversas áreas do hospital foram retirados devido à fumaça que foi gerada. Foto: Carla Britto/Divulgação

Carla descreve que, na hora em que a fumaça começou a se espalhar, houve "bastante tumulto". O setor em que ela trabalha fica no quarto andar e é todo gradeado, descreve.

"Um dos meus pacientes caiu na escada e teve escoriações na perna", lembra.

"Quem podia descer caminhando foi descendo pelas escadas. Mas muita gente acamada acabou ficando no andar", cita Carla.

"Ainda bem que foi logo controlado, senão teria uma grande tragédia, se fosse atingida a rede de oxigênio. Teríamos explosão em vez de princípio de incêndio", diz a enfermeira aliviada.

Em nota, a direção do GHC esclareceu que foi "um princípio de incêndio numa sala de quadros elétricos".

Como houve emissão de muita fumaça, foi feita a evacuação de duas enfermarias e da Emergência. Alguns pacientes foram realocados no Hospital Cristo Redentor, que é do GHC, diz a nota.

A instituição diz ainda que a Brigada de Incêndio do hospital controlou o foco, com auxílio do Corpo de Bombeiros. "Durante o dia, o hospital deve voltar à normalidade", projeta o GHC.

Outra informação é que a emergência foi fechada, porque pacientes da UTI do Hospital Criança Conceição (HCC) foram realocados na área.