Primeira reitora do Senac toma posse no Rio Grande do Sul

A primeira reitora da história do Senac-RS, Lianamar da Silveira Rosa, tomou posse nesta segunda-feira (27), na sede da Fecomércio-RS, em Porto Alegre. A instituição também mudou oficialmente o nome de Faculdade Senac para Unisenac - Centro Universitário, título que recebeu do Ministério da Educação em outubro do ano passado.

Lianamar atua desde 2007 no sistema Senac e, agora, assume o mais alto grau dentro da instituição. "É um sentimento de realização profissional ser a primeira reitora do Senac, afinal dedico a minha vida profissional há 16 anos em prol dessa instituição, que tem sua capacidade ampliada, agora com status de Centro Universitário", afirma a reitora em entrevista ao Jornal do Comércio.

"Eu fico feliz em ver o quanto as minhas colegas, outras diretoras e outras mulheres que trabalham no sistema estão se sentindo representadas por mim, então eu acho que é uma responsabilidade e um exemplo de que não devem ter limitações de gênero no mundo do trabalho", afirma a reitora.

Na cerimônia, o presidente do Sistema Fecomércio-RS, Luiz Carlos Bohn, classificou o dia como histórico para a entidade e para o Senac no Rio Grande do Sul. "O reconhecimento chancela a qualidade do trabalho do Senac", resume Bohn.

Já a secretária-adjunta da Educação do RS, Stefanie Eskereski, destacou o potencial do sistema e a importância da iniciativa privada e do Estado unirem forças em prol da Educação. “A conquista de vocês é nossa, nós temos a missão de transformar a educação no estado de forma colaborativa", afirma a secretária-adjunta.

A nova reitora também atua como professora do programa de pós-graduação da Universidade La Salle, é formada em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUÍ), possui pós-graduação em Marketing pela mesma universidade, é mestre em Design Estratégico pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) e foi diretora das unidades do Senac São Leopoldo, Canoas e Lajeado.

Centro Universitário - Unisenac

A nomenclatura para Centro Universitário foi possível graças ao reconhecimento, em outubro do ano passado, através da Portaria n° 784 publicada pelo Ministério da Educação (MEC). A conquista foi obtida com a nota máxima do MEC, certificando a qualidade acadêmica da Faculdade Senac Porto Alegre que passou a ter autonomia para abertura de novos cursos de graduação, mestrado e doutorado sem a autorização prévia do MEC.