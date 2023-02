Retorno às aulas movimenta escolas estaduais em Porto Alegre

Na manhã desta quinta-feira (23), as escolas da rede estadual de ensino abriram as portas para os 780 mil alunos matriculados no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, o clima é de otimismo no Colégio Estadual Protásio Alves, onde estudam cerca de 1,3 mil estudantes e na Escola Técnica Estadual Irmão São Pedro, com seus 800 estudantes.

Por volta das 9h, os alunos do 1º ano do Ensino Médio do Protásio Alves já estavam em um auditório para receber as principais orientações em relação à escola e ao convívio com os colegas. Foram debatidos assuntos como bullying, limpeza do ambiente escolar, novas disciplinas do Novo Ensino Médio, e questões relacionadas a infecções sexualmente transmissíveis (ISTs).