Incêndio atinge lavanderia do Hospital Santa Rita em Porto Alegre

Um incêndio por volta de 10h30min desta quinta-feira (23) atingiu o prédio da lavanderia do Hospital Santa Rita, no Complexo da Santa Casa de Misericórdia, em Porto Alegre. O capitão Felipe Backes, do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, informou que o fogo foi controlado rapidamente pela corporação que utilizou quatro viaturas das unidades Açorianos, Floresta, Companhia Especial de Busca e Salvamento e da Academia de Bombeiros Militar. Segundo a direção da Santa Casa de Misericórdia, não houve o registro de pacientes e funcionários feridos e não foi necessária a retirada das pessoas internadas de qualquer uma das unidades do hospital Santa Rita para serem encaminhadas para outros instituições de saúde da Capital.

Tão logo soube do incêndio na lavanderia, o secretário municipal da Saúde (SMS), Mauro Sparta, foi ao local prestar solidariedade e deixar o município à disposição da direção da Santa Casa. "Colocamos a estrutura da prefeitura de Porto Alegre caso houvesse a necessidade da remoção de pacientes para outros hospitais", destacou Sparta.

O secretário informou que os pacientes foram realocados na própria Santa Casa - o complexo hospitalar é composto por mais seis hospitais. O incêndio aconteceu no prédio novo da lavanderia que fica anexo ao hospital Santa Rita - especializado em prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer - e entre a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (Ufcspa). A fumaça preta da lavanderia assustou quem passava pela calçada da rua Sarmento Leite e os motoristas que saiam do Túnel da Conceição, no sentido Centro/bairro, reduziam a velocidade para observar a fumaça do prédio.

De acordo com a Santa Casa, os danos foram materiais de pequeno porte e as causas ainda serão apuradas pelos técnicos do Instituto Geral de Perícias (IGP). A Brigada Militar isolou a área entre a Ufcspa e o prédio da lavanderia até a chegada dos técnicos do IGP. Antes da chegada do IGP para a realização da perícia, uma equipe da engenharia da Santa Casa realizou uma análise preliminar da estrutura da lavanderia.

Em razão da movimentação dos caminhões do Corpo de Bombeiros Militar, os fiscais da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) bloquearam o acesso de veículos que vinham pela avenida Independência e pretendiam acessar a rua Sarmento Leite. Na saída do Túnel da Conceição, no sentido Centro/bairro, os fiscais colocaram cones que deixaram duas faixas bloqueadas na frente dos prédios da lavanderia e da Ufcspa.