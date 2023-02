Governo do Estado e Granpal formam fundo para acabar com lixão no Rio Gravataí

Estado e municípios da Região Metropolitana estão mobilizados em busca de uma solução para o lixão encontrado no Rio Gravataí, com a formação de um fundo com recursos estaduais e municipais. A iniciativa foi acertada após reunião na noite desta quarta-feira (22) no Palácio Piratini entre prefeitos da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre (Granpal) e os secretários Artur Lemos, da Casa Civil, e a secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann.

Representantes do governo do Estado e prefeitos da Granpal se reuniram no Palácio Piratini. Foto: Granpal/Divulgação/JC

O encontro teve a participação dos prefeitos de Porto Alegre, Sebastião Melo; de Canoas, Nedy de Vargas Marques; de Nova Santa Rita, Rodrigo Battistella; de Cachoeirinha, Cristian Wasen Rosa; e de Gravataí, Luiz Ariano Zaffalon. O governo do Estado e a Granpal vão identificar um instrumento jurídico para centralizar o aporte de recursos, iniciativa de curto prazo, com empregos diários em busca de alternativas que amenizem os efeitos ambientais do lixão. De longo prazo, as propostas incluem a formação de um grupo de trabalho entre Estado e municípios para o manejo de resíduos sólidos.

“Precisamos de projetos de educação ambiental e um plano de saneamento básico para a região. E isso será construído entre Estado e municípios da Região Metropolitana”, comentou o prefeito de Nova Santa Rita e presidente da Granpal, Rodrigo Battistella.

Com a estiagem que atinge o Rio Grande do Sul, o nível do Rio Gravataí baixou muito e todo o resíduo ficou parado na vegetação. São resíduos contendo garrafas plásticas, tampas de privada, isopor, frascos de inseticidas, embalagens de marmita, pneus e outros itens. A quantidade de lixo encontrada é de cerca de 35 a 50 metros de extensão e 20 metros de largura. O rio Gravataí está entre os 5 mais poluídos do País.

A bacia do rio Gravataí é uma das mais importantes do Rio Grande do Sul, fornecendo água para aproximadamente 1 milhão de pessoas, além de indústrias e lavouras de arroz do estado. O rio nasce em Santo Antônio da Patrulha, no Litoral Norte gaúcho, e passa por 8 municípios até desaguar no Guaíba, em Porto Alegre.