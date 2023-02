Vacina bivalente contra Covid-19 será distribuída nesta quinta-feira no RS

A terceira distribuição de vacina bivalente contra a Covid-19 aos municípios será feita na quinta-feira (23) pela Secretaria da Saúde (SES), com o lote de 97,2 mil doses. Até o momento, a prioridade do Estado é atender idosos em instituições de longa permanência. Além disso, a recomendação da SES aos municípios é que a aplicação da bivalente seja realizada em pessoas com 70 anos ou mais, conforme a disponibilidade de estoque.

De acordo com o Governo Estadual, as vacinas serão encaminhadas às 18 coordenadorias regionais de Saúde, onde haverá separação para que os municípios façam a coleta das suas respectivas caixas. Cerca de 355 mil doses já foram distribuídas no Rio Grande do Sul, contando essa remessa.

Devido ao fato de que a campanha em âmbito nacional começa oficialmente na próxima segunda-feira (27), e que somente a partir dessa data o sistema de informações nacional poderá ser abastecido, a recomendação do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) é de restringir a aplicação de doses da vacina bivalente em um ou, no máximo, dois postos de saúde por município.

Para receber a bivalente, a pessoa precisa ter concluído, pelo menos, o esquema primário da vacinação contra covid-19, composto pelas duas primeiras doses.