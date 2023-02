Freeway registra fluxo intenso de veículos rumo ao Litoral gaúcho e praias de Santa Catarina

A saída do feriadão de Carnaval movimentou as rodovias do Rio Grande do Sul na manhã desta sexta-feira (17). Na BR 290, a freeway, próxima a Caixa d'Água da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a circulação de veículos se intensificou por volta das 11h rumo ao Litoral Norte gaúcho e às praias de Santa Catarina. Em alguns momentos, o trânsito de carros chegou a ficar lento neste trecho. Segundo a CCR Via Sul, concessionária que administra a rodovia, a estrada deve receber mais de meio milhão de veículos durante o Carnaval. Entre essa sexta-feira (17) até o dia 22 de fevereiro (Quarta-feira de cinzas) somente na rodovia, deverão passar cerca de 503 mil veículos nos dois sentidos. Deste total, 253 mil terão como destino as praias do Litoral Norte gaúcho e de Santa Catarina.

A concessionária informa que, durante o período, o fluxo mais intenso será concentrado na saída do feriado e no retorno. Para a saída são previstos a passagem de 75 mil carros nesta sexta (17) e 76 mil veículos no sábado (18). Já no domingo (20) o fluxo normaliza com 28 mil automóveis indo para o Litoral e 29 mil retornando para Porto Alegre. A CCR Via Sul ressalta que o movimento de retorno para Porto Alegre deverá começar a aumentar na segunda (20), com cerca de 47 mil motoristas. Esse número salta para 68 mil na terça (21), sofrendo uma leve redução na quarta (22), chegando a 54 mil automóveis.

Já na BR 386, a expectativa da concessionária é pela presença de 200 mil veículos trafegando pela rodovia durante o Carnaval. Nesta sexta-feira (17), 16 mil carros foram em direção ao interior do Estado e 21 mil para a Capital. No sábado (18), devem passar pela rodovia 14 mil e 16 mil automóveis, respectivamente. Na terça de Carnaval (21), a previsão é de que 18 mil motoristas sigam para o Interior e pouco mais de 12 mil retornem a Porto Alegre.

Na Estação Rodoviária de Porto Alegre, o supervisor administrativo Jorge Rosa informou que pelo menos 35 mil pessoas vão deixar a cidade saindo pelo terminal rodoviário. Além dos 240 horários diários, foram disponibilizados mais 220 horários extras. Segundo Rosa, a maior procura é para o Litoral Norte e também para o interior do Estado. No setor de embarque, a técnica em nutrição Letícia Ferreira, que estava acompanhada da amiga Fernanda, disse que ia curtir o feriado em Tramandaí. "Vamos aproveitar o feriadão para descansar", destaca.

No Aeroporto Internacional Salgado Filho, no setor de embarque, o movimento nesta sexta-feira (17) estava tranquilo e sem filas. A Fraport, empresa responsável pela administração do aeroporto, informa que para o feriado de Carnaval a previsão era receber 17 mil passageiros por dia de sexta-feira (17) até o dia 21. Não há previsão de aumento de voos e passageiros para feriado. No entanto, segundo a Fraport, as equipes estão sempre dimensionadas de acordo com a movimentação.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou, na madrugada desta sexta-feira (17), a Operação Carnaval 2023, com a expectativa de movimentação recorde nos cerca de 75 mil quilômetros da malha federal onde atuará com ações de monitoramento e fiscalização. A operação será implementada até o dia 22, com o intuito de promover segurança e diminuir a gravidade dos acidentes. Para tanto, haverá um aumento na quantidade de rondas ostensivas e o reforço no policiamento em locais estratégicos, como é o caso de trechos com maior movimentação ou elevado número de infrações de trânsito. A operação terá atenção e redobrada nas infrações responsáveis pelos acidentes como o excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas e a mistura álcool e direção.