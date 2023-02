No dia Internacional do Gato, o CRMV-RS traz dicas para o bem-estar dos bichanos

Na data em que se comemora o Dia Internacional do Gato, o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul (CRMV-RS) apresenta algumas dicas que ajudam a garantir o bem-estar dos bichanos, que ocupam cada vez mais espaço como parte das famílias.

Os números mostram que foi-se o tempo em que os felinos eram vistos como animais frios e que não interagiam com as pessoas: a população de gatos nos lares brasileiros cresceu mais do que o dobro em relação à de cães nos últimos seis anos, de acordo com um levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Atualmente, o País tem mais de 22 milhões de gatos domésticos e a expectativa é de que ultrapasse os 30 milhões em breve.

“Assim como os cães, os gatos necessitam de cuidados especiais”, alerta o presidente do CRMV-RS, Mauro Moreira, ao elencar uma série de medidas que são fundamentais no dia a dia dos bichanos. Para falar sobre o tema, o CRMV-RS convidou Raquel Redaelli, médica-veterinária especializada em Medicina de felinos, sócia proprietária da Gatices Hospital Veterinário Exclusivo para Gatos, localizado em Caxias do Sul (RS).

Confira as dicas

Ao adotar um gatinho, você deve levá-lo para uma avaliação veterinária para verificação do estado geral de saúde, a realização de testes de FIV e FeLV, orientações gerais de manejo, adaptação ao lar e outros animais, planejamento de antiparasitários, vacinação, castração, etc. O protocolo vacinal deve ser determinado individualmente de acordo com o estilo de vida do paciente.

A alimentação dos gatos deve ser baseada em alimentos de boa qualidade, incluindo alimento seco e úmido, de acordo com a idade. Alimentação natural pode ser formulada com o auxílio de médico veterinário nutrólogo. Os alimentos úmidos são indicados para a manutenção da saúde do trato renal e urinário por manterem a hidratação dos gatos, contribuindo também para a qualidade do pelo e hidratação das fezes.

A saúde oral dos felinos é fator de essencial importância para a qualidade de vida e sobrevida, pois a doença periodontal e outras alterações dentárias promovem dor crônica, disseminação de bactérias para o organismo e liberação de mediadores inflamatórios para outros órgãos, predispondo a doenças ou dificultando na estabilização de doenças.

Arranhar e caçar são hábitos normais e saudáveis dos gatos e devem ser estimulados, disponibilizando arranhadores e brinquedos para tal.