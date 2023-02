RS tem mais de nove mil pontos sem energia nesta quarta-feira

Atualizada às 9h35min

O temporal que atingiu o Rio Grande do Sul a partir da tarde de terça-feira (14) deixou diversas localidades sem luz. Em Porto Alegre, vários bairros estão sem energia desde a noite passada. Moradores do bairro Ipanema, na Zona Sul, estão sem luz desde as 20h. Na Tristeza, a energia foi interrompida por volta de 23h e ainda não retornou. O problema ocorre em outras regiões da Capital, como partes do Menino Deus.

A CEEE Grupo Equatorial informou que as equipes seguem trabalhando desde a tarde de terça para restabelecer o fornecimento de energia à clientes na área de concessão. A maioria dos casos está relacionada à queda de árvores, o que demanda maior tempo para o restabelecimento.

A Região Metropolitana foi a mais impactada, principalmente Porto Alegre, onde algumas ruas de 14 bairros estão com ocorrências. São eles: Petrópolis, Passo das Pedras, Partenon, Belém Novo, Azenha, Rio Branco, Santa Teresa, Hípica, Cristal, Moinhos de Vento, Jardim Botânico, Restinga, Menino Deus e Higienópolis.

Na manhã desta quarta-feira (15), a EPTC monitora o trânsito em pontos onde houve queda de postes, fios e árvores. Equipes de manutenção trabalham desde a madrugada para restaurar a sinalização em diversos pontos da Capital.

Na área atendida pela RGE, a forte instabilidade que atingiu o Rio Grande do Sul causou danos na rede de energia elétrica, principalmente por galhos e objetos arremessados sobre fios e outros equipamentos. Nesta manhã, 9 mil clientes estão sem energia elétrica, espalhados por toda a área de concessão.

Equipes da empresa seguem totalmente mobilizadas para restabelecer o fornecimento de energia aos clientes atingidos no menor tempo possível.

Como informar falta de energia na área de concessão da CEEE Grupo Equatorial:

Site: https://ceee.equatorialenergia.com.br

Telefone: 0800 721 2333

SMS: SMS 27307, que deve ser preenchido com a palavra LUZ e o número da Unidade Consumidora (UC), encontrado no canto superior direito da fatura de energia

Whatsapp Clara (51) 3382-5500, para solicitar religação e informar falta de energia (basta adicionar o telefone à sua lista de contatos)

Como informar falta de energia na área da RGE:

SMS: Se o problema for falta de energia, envie um SMS com o SEU CODIGO (que consta na conta de energia elétrica) para o número 27350

WhatsApp: (51) 9 9955.0002