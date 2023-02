Melo afirma que negociação com a OAS sobre área do Olímpico segue aberta

"A mesa de negociação da prefeitura de Porto Alegre com a empresa OAS para resolver o abandono da área do Estádio Olímpico, no bairro Medianeira, segue aberta. Agora, o que não dá para continuar é com discursos. O que não pode acontecer é daqui a dez ou 20 anos continuar com aquele abandono urbanístico que existe no estádio Olímpico". A análise foi feita pelo prefeito Sebastião Melo ao afirmar que, se em um prazo de um ano não começar a obra, irá cair o regime urbanístico que foi votado na Câmara de Vereadores. "Não quero prejudicar o Grêmio e nem o Internacional. Agora, um prefeito tem que olhar além dos clubes. Aquela área é totalmente degradada e a insegurança está no coração dos bairros Medianeira e Menino Deus. Isso tem criado um enorme problema para a prefeitura", destaca. Melo disse que está há dois anos no governo e nesse período a OAS nunca procurou a prefeitura para encontrar uma solução.

Caso as intervenções previstas na área não sejam feitas pela OAS, o prefeito explica que será revogado o regime urbanístico especial e será instituído um regime básico de acordo com o entorno da região. Para o Estádio Olímpico, o índice de aproveitamento cairá de 2,4 a 3,0 para 1,6; a altura máxima, de 72 metros para 27 metros, e sem a possibilidade de solo criado e Transferência de Potencial Construtivo (TPC).

Completamente abandonado e em ruínas, o Estádio Olímpico viveu momentos de glória com as inúmeras conquistas do Grêmio, e também com a presença de atrações internacionais como os cantores Rod Stewart, Sting e Eric Clapton. Em 2013, o estádio recebeu as últimas partidas de futebol do Tricolor. O local é ocupado muitas vezes por usuários de drogas e pessoas em situação de vulnerabilidade social, que aproveitam a falta de segurança para se abrigar na construção. A indefinição sobre o que será feito com a estrutura preocupa os moradores dos bairros Medianeira e Menino Deus.

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP/RS) informa que não há nada em tramitação na instituição sobre o destino do antigo estádio. A OAS, responsável pela construção, não se manifestou sobre o abandono do Olímpico até o fechamento desta matéria.

O Grêmio Foot-Ball Porto-alegrense afirmou em nota que "reforça o compromisso com as suas responsabilidades de guarda patrimonial e limpeza do Estádio Olímpico e ressalta, também, que cumpriu integralmente com todos os compromissos contratuais que lhe cabiam com OAS, atual Metha, e Karagounis no negócio jurídico que envolve os imóveis do Estadio Olímpico e da Arena do Grêmio", escreveu o clube.

A nota segue: "Salientamos, além disso, que a troca das propriedades ainda não foi concretizada e finalizada nos termos contratados entre as partes devido aos gravames que recaem sobre a matrícula da do imóvel da Arena em virtude dos débitos da Arena Porto Alegrense S.A junto aos bancos financiadores do empreendimento e à não realização das obras de compensação ambiental do entorno do estádio, que são de responsabilidade exclusiva da construtora", finaliza o comunicado.