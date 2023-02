Prefeitura de Porto Alegre abre inscrições de concurso público para professores

A prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio, lançou o edital de abertura do Concurso Público 007/2023, para preenchimento de vagas de professores em diversas áreas do conhecimento, além da formação de cadastro reserva. Os aprovados irão atuar na Secretaria Municipal de Educação.

Os cargos são de provimento efetivo, ou seja, com estabilidade no caso de aprovação após três anos de estágio probatório. Os candidatos podem efetuar suas inscrições pelo site da Fundatec, banca organizadora do certame, até as 17h do dia 10 de março.

Conforme o secretário André Barbosa, a abertura de concursos públicos é uma das prioridades da gestão, especialmente nas áreas de serviços essenciais, como a educação. “Trabalhamos constantemente para suprir as demandas por profissionais em todas as áreas do governo, mas temos limitações. Por determinação do prefeito, estamos sempre atentos para a abertura de novos processos seletivos sempre que surgem as possibilidades”, informa.

As vagas são para os anos iniciais e se dividem em 15 especializações, são elas: artes, ciências químicas, físicas e biológicas, educação física, filosofia, geografia, história, língua espanhola, língua inglesa, língua portuguesa, matemática, educação especial - habilitação deficiência mental, educação especial - habilitação deficiência visual, educação especial - habilitação educação de surdos.