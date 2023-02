South Summit apresenta nova identidade visual

O South Summit apresentou sua nova identidade visual. A nova marca, desenvolvida pela agência espanhola Hanzo, apresenta elementos principais compõem o logotipo, que através de suas linhas simples e futuristas, que remetem a inovação.

O lançamento acontece junto com o início da campanha de mídia para a segunda edição do evento no Brasil, a ser realizado em Porto Alegre, de 29 a 31 de março de 2023. A campanha conta com a parceria da Eletromídia e estará presente em mais de 12 mil telas, distribuídos em 10 estados, em cidades como Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Campinas (SP), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Goiânia (GO), Porto Alegre, Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP) e Vitória (ES).

Para o vice-governador do RS, Gabriel Souza, considera o evento evidencia importante para o Estado. Para ele, o South Summit oportuniza aos participantes um espaço para a troca de conhecimento e competências. Ao todo, o estado, que é correalizador do South Summit Brazil, possui 16 parques tecnológicos, 43 incubadoras e mais de mil startups. O vice-governador projeta que o evento se tornará progressivamente mais importante para o Estado.

O South Summit Brazil 2023 acontece de 29 a 31 de março, no Cais Mauá, em Porto Alegre, e os ingressos estão disponíveis no site oficial do evento.