Morre aos 94 anos Burt Bacharach, compositor de sucessos inesquecíveis

Burt Bacharach, compositor talentoso e popular e vencedor do Oscar que criou arranjos peculiares e melodias inesquecíveis de canções como Walk on By, Do You Know the Way to San Jose e dezenas de outros sucessos, morreu aos 94 anos. Ele estava em sua casa, em Los Angeles (EUA), e morreu de causas naturais, disse a publicitária Tina Brausam na quinta-feira (9).

Nos últimos 70 anos, apenas Lennon-McCartney, Carole King e um alguns outros rivalizaram com seu gênio para canções instantaneamente cativantes que permaneceram executadas, tocadas e cantaroladas muito depois de terem sido escritas. Ele teve uma série de sucessos que estiveram na lista dos dez mais ouvidas desde a década de 1950 até o século 21, e sua música foi escutada em todos os lugares, desde trilhas sonoras de filmes e rádios até sistemas de som domésticos e iPods, seja Alfie e I Say a Little Prayer ou Ill Never Fall in Love Again e This Guys in Love with You.

Dionne Warwick era sua intérprete favorita, mas Bacharach, geralmente em conjunto com o letrista Hal David, também criou material de primeira para Aretha Franklin, Dusty Springfield, Tom Jones e muitos outros. Elvis Presley, os Beatles e Frank Sinatra estavam entre os inúmeros artistas que fizeram covers de suas canções. Também artistas mais recentes cantaram ou samplearam suas criações, incluindo White Stripes, Twista e Ashanti. Walk on By sozinha foi tocada por todos, de Warwick e Isaac Hayes à banda punk britânica Stranglers e Cyndi Lauper.

Bacharach foi um inovador e sua carreira parecia correr paralelamente à era do rock. Ele cresceu ouvindo jazz e música clássica e não gostava muito de rock quando entrou no ramo na década de 1950. Sua sensibilidade muitas vezes parecia mais alinhada com Tin Pan Alley do que com Bob Dylan, John Lennon e outros autores que surgiram mais tarde, mas os compositores de rock apreciaram a profundidade de sua sensibilidade aparentemente antiquada.

"Um resumo de sua obra é que suas canções têm algo a ver com audição fácil", disse Elvis Costello, que escreveu o álbum Painted from Memory de 1998 com Bacharach, em uma entrevista de 2018 para a Associated Press. "Pode ser agradável ouvir essas músicas, mas não há nada de fácil nelas. Tente tocar. Tente cantar."

Ele triunfou em muitas formas de arte: foi oito vezes vencedor do Grammy, foi premiado como compositor na Broadway por Promises, Promises e três vezes vencedor do Oscar. Bacharach recebeu duas estatuetas em 1970, pela trilha sonora de Butch Cassidy e Sundance Kid e pela canção Raindrops Keep Fallin on My Head (compartilhada com David). Em 1982, ele e sua então esposa, a letrista Carole Bayer Sager, ganharam o Oscar por Best That You Can Do, o tema de Arthur, o Milionário Sedutor. Ele também criou a trilha sonora de filmes como Que é que Há, Gatinha?, Como Conquistar as Mulheres e Casino Royale, paródia de filmes de James Bond. Fonte: Associated Press.