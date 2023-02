Veranistas protestam contra a construção de dois prédios 14 andares na Beira Mar

Os veranistas e moradores de Xangri-Lá, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, realizarão na sexta-feira (10) um protesto contra a construção de dois prédios de 14 andares na beira mar em uma área que pertencia ao antigo Hotel Termas e outra que era de propriedade da Colônia de Férias do Banrisul. Os manifestantes vão promover um abraço nos dois terrenos onde serão construídos os empreendimentos.

Segundo Júlio Lovato, veranista e um dos organizadores da manifestação, a realização dos dois empreendimentos foi permitida no balneário porque ocorreram mudanças no Plano Diretor de Xangri-Lá. O ato será realizado às 15h e logo após haverá uma carreata com a previsão de um ato na frente do Executivo municipal e audiência na prefeitura. Segundo Lovato, os investidores poderiam realizar a construção de algo mais criativo e não tão agressivo na cidade.

O Plano Diretor de Xangri-Lá é de 2008 e foi atualizado, pela última vez, em 2015, segundo a prefeitura. Ele estabelece em sete pavimentos o teto máximo, em certas áreas dos balneários. De acordo com Lovato, ao longo do tempo ele foi sendo alterado. "No início, eram três andares e depois passou para cinco. Agora, é permitido a construção de prédios de sete andares. Estamos prestes a ter dois "espigões" de 14 andares cada um e sofremos com a falta de saneamento básico e infraestrutura", ressaltou. O veranista informou que haverá uma votação no dia 17 de fevereiro de um projeto que permite a construção de prédios de até 14 andares no município. As duas áreas, de acordo com Lovato, estão a poucos metros da faixa de areia: o antigo Hotel Termas e a também a extinta colônia de férias do Banrisul.