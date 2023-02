RS enfrenta dia típico de verão nesta quarta, com sol, calor e instabilidade

O Rio Grande do Sul enfrentará, nesta quarta-feira (8), um dia típico de verão, com a presença de sol, calor e instabilidade passageira. As informações são da MetSul Metereologia.

No turno da manhã, o sol predomina e a temperatura dispara com previsão de calor intenso e marcas perto de 40°C no Oeste do Estado.

Entre a tarde e a noite, áreas de instabilidade avançam a partir das fronteiras Oeste e Sul, com previsão de pancadas rápidas e isoladas de chuva. Existe o risco de temporais passageiros com raios e rajadas de vento. Já no Litoral gaúcho, o dia será marcado por poucas nuvens e ventos com rajadas fracas a moderadas.

Em Porto Alegre, novamente quem marca presença são o sol e o calor. O vento que ingressa do quadrante Sul durante a tarde pode ajudar a aliviar o calor ao ar livre. Apesar do predomínio do sol, nuvens ingressam durante o passar do dia e há chance de chuva à tarde. Entre a sexta-feira (10) e o domingo (12) o tempo firma, com previsão de calor intenso.

Confira as temperaturas mínimas e máximas para esta quarta-feira (8):

RIO GRANDE DO SUL

Mínima: 14°C

Máxima: 39°C

PORTO ALEGRE

Mínima: 19°C

Máxima: 36°C