Hospital Conceição começa a utilizar aplicativo que coleta dados sobre o câncer de pele

Com a proposta de diminuir a fila de espera entre a suspeita de um câncer de pele e a primeira consulta com um especialista, no caso um dermatologista, o Instituto de Governança e Controle do Câncer (IGCC), em parceria com o Grupo Hospitalar Conceição (GHC), realizou nesta terça-feira (7) o lançamento do aplicativo Thummi Skin. A plataforma coleta dados sobre o câncer de pele, em especial melanomas, e será utilizada no hospital Nossa Senhora Conceição, que pertence ao GHC.

A diretora do IGCC, Daniely Votto, diz que um profissional vai utilizar o aplicativo para tirar uma foto de uma lesão e que será repassada imediatamente ao dermatologista dentro do hospital. "A nossa ideia com o Thummi Skin é tirar fotos da lesão e colocar alguns dados sobre o tamanho e coloração. Essas informações com autorização do paciente vai diretamente para o especialista que vai analisar", ressalta.

Para Daniely Votto, com o processo, a ideia é ter menos falsos potenciais positivos em uma fila de espera. "Na fila, estará quem realmente precisa de atendimento e porque possui uma lesão preocupante", explica. A diretora executiva do IGCC acredita que haverá uma diminuição das filas no Sistema Único de Saúde (SUS) e será bom para o profissional que poderá atender melhor o paciente.

"Queremos desenvolver o nosso projeto em outros hospitais do Estado e do Brasil", comenta. Além disso, a equipe do IGCC pretende que o projeto Thummi Skin seja utilizado pela Universidade Aberta do SUS (UNA SUS) para que possa ser expandido para outros estados brasileiros. De acordo com Daniely Votto, o treinamento do aplicativo foi realizado em três unidades básicas de saúde Porto Alegre - Vila Floresta, Santíssima e Leopoldina.

O diretor-presidente do Grupo Hospitalar Conceição (GHC), Claudio Oliveira, afirma que existe uma parceria de quase dois anos com o IGCC e que novas tecnologias para o tratamento e atendimento de pacientes com câncer são extremamente importantes. "Somos parceiros e queremos que essa ideia seja utilizada em outros hospitais."

Com 85% das obras concluídas, Oliveira informa que o Centro de Oncologia e Hematologia do GHC deverá entrar em funcionamento no final deste ano - provavelmente no mês de novembro. A secretária adjunta da Secretaria Estadual da Saúde (SES), Ana Costa , elogiou a parceria entre o IGCC e o poder público. "Estamos olhando para a proteção da saúde da população porque temos no câncer uma doença crônica que afeta muitas famílias.

O lançamento do aplicativo Thummi Skin faz parte da Semana Mundial de Combate ao Câncer. Desenvolvida pela Thummi, empresa com sede no Tecnopuc, a plataforma tem como objetivo abastecer o SUS com informações para a prevenção da doença. Através de imagens colhidas na plataforma, médicos dermatologistas poderão diagnosticar e encaminhar os pacientes do SUS para atendimento oncológico. Dessa forma, a estimativa é agilizar o processo em até dois meses e otimizar as esperas por consultas de oncologia no SUS.

Além disso, o projeto envolve a capacitação e a qualificação dos profissionais de atenção básica para o rastreio de pessoas com lesões de pele, bem como o desenvolvimento de melhores práticas que facilitem o diagnóstico precoce do melanoma. Este é o mais perigoso tipo de câncer de pele, pois pode provocar metástases (disseminação do câncer para outros órgãos), e considerado também o mais letal.