Saiba onde se vacinar contra gripe e Covid-19 nesta quarta em Porto Alegre

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) prossegue nesta quarta-feira (1), com a vacinação contra a Covid-19 de bebês a partir de seis meses até menores de 3 anos com comorbidades. Para crianças de 5 anos a 11, anos não há aplicação de primeira e segunda doses por falta de estoque. A imunização deve estar disponível após a chegada de nova remessa, prevista para esta quarta-feira (1). A estimativa é da retomada da aplicação na tarde de sexta-feira.

COVID-19

Bebês e crianças até 3 anos com comorbidades

Onde: unidades Álvaro Difini, IAPI, Morro Santana, Navegantes, Ramos, Santa Marta, Tristeza, Primeiro de Maio (apenas 2ª dose) e São Carlos (apenas 2ª dose).

Comorbidades ou condição de saúde: obesidade grave, pneumopatias crônicas graves, imunossupressão, hemoglobinopatia grave, doença cardiovascular, hipertensão arterial resistente, doença neurológica crônica, doença renal crônica, diabete mellitus, Síndrome de Down e cirrose hepática.

Documentação: documento de identidade do pai, mãe ou responsável legal e da criança. Os pais ou responsáveis legais devem estar presentes no momento da vacinação ou a pessoa que estiver acompanhando a criança deve apresentar autorização e carteira de vacinação. No caso de crianças imunocomprometidas, é preciso apresentar comprovante da condição de saúde por meio de atestado médico, nota de alta hospitalar ou receita de medicação.

Crianças

Onde: nenhum local para 5 anos ou mais e oito unidades de saúde para 3 e 4 anos.

Primeira dose: crianças a partir de 3 anos

Segunda dose: crianças vacinadas com Coronavac/Butantan e Pfizer/BioNTech há pelo menos 28 dias e 8 semanas, respectivamente.

Documentação: documento de identidade do pai, mãe ou responsável legal e da criança. Os pais ou responsáveis legais devem estar presentes no momento da vacinação ou a pessoa que estiver acompanhando a criança deve apresentar autorização e carteira de vacinação. No caso de crianças imunocomprometidas, é preciso apresentar comprovante da condição de saúde por meio de atestado médico, nota de alta hospitalar ou receita de medicação.

Adultos

Onde: Shopping João Pessoa (até as 17h) e 33 unidades de saúde.

Primeira dose: pessoas com 12 anos ou mais.

Segunda dose: pessoas vacinadas com Pfizer/BioNTech, Oxford/AstraZeneca e Janssen há pelo menos oito semanas e com Coronavac/Butantan há 28 dias.

Terceira dose: pessoas a partir de 12 anos vacinadas há, pelo menos, quatro meses.

Quarta dose: pessoas a partir de 18 anos vacinados há, pelo menos, quatro meses.

Documentação: documento de identidade com CPF e carteira de vacinação. Profissionais de saúde devem apresentar comprovante de vínculo com o conselho de classe. Novos profissionais de apoio à saúde devem apresentar declaração impressa de vínculo com o serviço, carteira ou contrato de trabalho e ficha CNES do serviço de saúde. No caso de imunocomprometidos, é preciso apresentar comprovante da condição de saúde por meio de atestado médico, nota de alta hospitalar ou receita de medicação.

Para pacientes imunocomprometidos a partir de 12 anos, a dose adicional deve ser recebida dois meses após o esquema primário.

GRIPE

A vacinação contra a gripe estará disponível para todas as pessoas a partir de seis meses de idade, em 123 unidades de saúde e no Shopping João Pessoa.